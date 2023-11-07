الوزراء السعودى: مواصلة الجهود مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار فى غزة

أكد مجلس الوزراء السعودى فى إجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز استمرار المملكة بأداء دورها التاريخي والريادي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك إطلاق حملة تبرعات شعبية لمساعدة الأشقاء في غزة وإغاثتهم، ومواصلة المساعي مع الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية.



وصرح سلمان الدوسرى وزير الإعلام السعودى عقب الإجتماع بأن المجلس اطّلع خلال الجلسة على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من دول العالم، في إطار ترسيخ علاقات التعاون والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي.



وتابع المجلس، التطورات الراهنة في غزة ومحيطها، مجدداً في هذا السياق