اختيار 1000مدير مدرسة من المعلمين الشباب بالغربية

عقد مساء اليوم ،ناصر حسن - وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا بمديري المدارس المستضيفة لمديري المدارس من خريجي المبادرة الرئاسية "لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين"، حيث يمثل مديري المدارس الإعدادية، إدارات سمنود، السنطة، غرب المحلة، شرق طنطا، زفتى، بسيون، وسيتم استضافة السادة مديري المدارس من خريجي المبادرة الرئاسية، لمتابعة العملية التعليمية بهذه المدارس.



الجدير بالذكر، أنه تم تخريج الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

حيث تم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج، دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، مشيرا إلى أن هؤلاء المديرين هم باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.