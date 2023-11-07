5 مواد غذائية تعزز مناعة الجسم

تفيد الدكتورة بوجا ماهيجا، خبيرة التغذية الشهيرة في الهند، بأنه في وقت انتشار الأوبئة كما هو الوضع منذ تفشي فيروس كورونا، يجب تعزيز المناعة بتناول الفيتامينات والعناصر المعدنية.

وقد نشرت الخبيرة في شبكة Instagram رأيها بشأن أهمية وضرورة تعزيز جهاز المناعة في ظروف انتشار وباء فيروس كورونا المتواجد لحد وقتنا هذا.

وحددت أهم خمس مواد يجب تواجدها في النظام الغذائي للإنسان.

فيتامين С- يمكن الحصول علية من الحمضيات والخضروات الورقية الخضراء والملفوف والفلفل الحلو وملفوف بروكسل والبطاطا والفراولة.

فيتامين Е- مضاد قوي للأكسدة ويساعد جهاز المناعة على مقاومة العدوى المرضية. هذا الفيتامين موجود بنسبة جيدة في اللوز والفول السوداني والبندق وبذور عباد الشمس والسبانخ والبروكلي.

فيتامين А- ضروري للحفاظ على الأغشية المخاطية للأنف والشعب الهوائية وأعضاء الجسم الأخرى، لأنه يحتوي على مادة مهمة تساعد على تعزيز حمايتها من العدوى، وكذلك من الأمراض الجلدية وأمراض الرئتين. هذا الفيتامين موجود في المنتجات البرتقالية اللون مثل الجزر واليقطين والبطيخ الأصفر وغيرها.

فيتامين D- يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي ومضاعفاتها ويسبب ضعف جهاز المناعة.

لذلك ينصح الأطباء بضرورة تناول الأسماك البحرية الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة والسردين والحبوب الكاملة.

عنصر الزنك- يؤثر في كيفية تفاعل الجسم مع المسببات الخارجية للأمراض، وينظم قوة استجابة جهاز المناعة.

كما أن تركيز هذا المعدن في الجسم يؤثر في خطر الإصابة بالمرض والشفاء منه.

يوجد الزنك في السلطعون واللحوم غير الدهنية والدواجن والبقول المطبوخة والزبادي والحمص.