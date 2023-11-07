الأردن يحذِّرُ إسرائيل من نشوب حرب بينهما والاحتلال يرد (فيديو)

حذَّرَ بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، من محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية، مؤكدًا أن تلك الخطوات تعد للأردن خطًا أحمر وبمثابة إعلان حرب.

خلال لقاء عقده في مجلس النواب مع رئيس وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل واللجان النيابية، أكد الخصاونة أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن في إطار الموقف المتدرج في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته.

شددَّ على أن أي محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية خط أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة "إعلان حرب".

أهمية استراتيجية:

من جهتها ردتْ وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي في بيان لها، مشددة أن علاقات إسرائيل مع الأردن ذات أهمية استراتيجية لكلا البلدين.

جاء في البيان: “علاقات إسرائيل مع الأردن ذات أهمية استراتيجية لكلا البلدين، ونحن نأسف للتصريحات التحريضية للقيادة الأردنية”.

تابع: "هدف إسرائيل هو القضاء على البنية التحتية الإرهابية لحماس، وإسرائيل لا تنوي إلحاق الضرر بالسكان المدنيين أو تهجيرهم"، على حسب زعمهم.

مساعدات لغزة من الجو:

كشف مصدر أردني تفاصيل عملية إنزال مساعدات طبية جوًّا على غزة وسط الحرب الدائرة، والتي نفذها الجيش الأردني، مساء الأحد، بينما ذكر الناطق باسم الحكومة أنه جرى إبلاغ إسرائيل بضرورة تحمل مسئولية حماية المستشفى الأردني في القطاع المحاصر.

قال المصدر لـ"سكاي نيوز عربية: "إن الجيش استخدم المظلات في إنزال المساعدات من الجو لصعوبة إيصالها عبر مروحيات أو برًّا".

ذكر أن الجهات الرسمية الأردنية أبلغت السلطات الإسرائيلية إضافة إلى أطراف أخرى، بأن الأردن لن يقوم بتأجيل إيصال المساعدات الإنسانية الطبية، بسبب اقتراب نفاد المستلزمات الطبية من المستشفى الأردني.

حمّل الأردن مسئولية سلامة الطائرة في حال وقوع أي حادث معها أثناء قيامها بعملها على السلطات الإسرائيلية، بحسب المصدر.

ألمح المصدر إلى أن المساعدات الطبية التي وصلت من المتوقع أن يتم توزيع جزء منها على مستشفيات أخرى بسبب النقص الحاد الذي يعانيه القطاع الطبي في القطاع.

الملك يزف البشرى:

في وقت سابق الأحد، أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أن سلاح الجو الملكي تمكَّنَ من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

قال الملك عبدالله الثاني على حسابه في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "بحمد الله تمكَّنَ نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوًّا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة، سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".

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