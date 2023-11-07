موعد مباراة باريس سان جيرمان و ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) من أجل متابعة مباراة القمة المنتظرة التي ستجمع بين أي سي ميلان و باريس سان جيرمان في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

يخوض فريق باريس سان جيرمان المباراة على أمل العودة إلى فرنسا بنتيجة إيجابية للاقتراب خطوة من حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

بينما يدخل فريق أي سي ميلان اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور من أجل حسم النقاط الثلاثة واستعادة أماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل بالمجموعة إلى الدور التالي من البطولة.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط حصدها من انتصارين وهزيمة، بينما يقبع ميلان في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين فقط حصدها من تعادلين وهزيمة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وميلان :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد ميلان في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت مكة المكرمة، 12 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق جواد بدة.

وتحمل مباراة اليوم طابعًا ثأريًا لفريق ميلان حيث أن باريس سان جيرمان حقق الفوز بثلاثية دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعبه بارك دي برانس في فرنسا بالجولة الماضية.