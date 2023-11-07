الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميلان يستقبل باريس سان جيرمان في قمة نارية بدوري أبطال أوروبا

ميلان و باريس سان
ميلان و باريس سان جيرمان

في قمة أوروبية من العيار الثقيل يستعد فريق أي سي ميلان الإيطالي لاستقبال ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في المواجهة النارية التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المجموعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

txt

ميلان يتلقى خسارة مفاجئة من أودينيزي ويبتعد عن القمة

txt

باريس سان جيرمان يضرب مونبلييه بثلاثية في الدوري الفرنسي

يدخل فريق أي سي ميلان مباراة اليوم متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور من أجل حسم النقاط الثلاثة واستعادة أماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل بالمجموعة إلى الدور التالي من البطولة.

على الجانب الأخر يضع فريق باريس سان جيرمان أماله على العودة إلى فرنسا بنتيجة إيجابية للاقتراب خطوة من حسم بطاقة التأهل.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط حصدها من انتصارين وهزيمة، بينما يقبع ميلان في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين فقط حصدها من تعادلين وهزيمة.

وتحمل مباراة اليوم طابعًا ثأريًا لفريق ميلان حيث أن باريس سان جيرمان حقق الفوز بثلاثية دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعبه بارك دي برانس في فرنسا بالجولة الماضية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وميلان :

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت مكة المكرمة، 12 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق جواد بدة.

الجريدة الورقية