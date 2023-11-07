ميلان يستقبل باريس سان جيرمان في قمة نارية بدوري أبطال أوروبا

في قمة أوروبية من العيار الثقيل يستعد فريق أي سي ميلان الإيطالي لاستقبال ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في المواجهة النارية التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المجموعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يدخل فريق أي سي ميلان مباراة اليوم متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور من أجل حسم النقاط الثلاثة واستعادة أماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل بالمجموعة إلى الدور التالي من البطولة.

على الجانب الأخر يضع فريق باريس سان جيرمان أماله على العودة إلى فرنسا بنتيجة إيجابية للاقتراب خطوة من حسم بطاقة التأهل.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط حصدها من انتصارين وهزيمة، بينما يقبع ميلان في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين فقط حصدها من تعادلين وهزيمة.

وتحمل مباراة اليوم طابعًا ثأريًا لفريق ميلان حيث أن باريس سان جيرمان حقق الفوز بثلاثية دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعبه بارك دي برانس في فرنسا بالجولة الماضية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وميلان :

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت مكة المكرمة، 12 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق جواد بدة.