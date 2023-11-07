رحاب موسى: مباحثات السيسي ونظيره الجنوب سوداني تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن زيارة رئيس جنوب السودان إلى مصر وعقد مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، تأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وجنوب السودان.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن القيادة السياسية لم تقف بجانب دولة جمهورية جنوب السودان وشعبها الشقيق لاكتساب العديد من الخبرات في المجالات المختلفة لتعزيز وتطوير التنسيق السياسي والعسكري والأمني خاصة خلال هذه المرحلة المهمة التي بها المنطقة للحفاظ على مصالح الشعوب.

وأكدت عضو مجلس النواب، على أن المباحثات بين الرئيس السيسي ورئيس جنوب السودان عكست عمق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، علاوة على عكس توافر الإرادة السياسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين بمختلف المجالات.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن هذه الزيارة جاءت في توقيت هام خاصة وأن جنوب السودان مقبلة على استحقاق دستوري وهو الانتخابات الرئاسية 2024.

القضية السودانية لها أولوية كبيرة بالنسبة للدولة المصرية

وتابعت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تدعم دولة جنوب السودان في كافة المجالات التنموية والتعليمية والسياسية والأمنية للحفاظ على أمن واستقرار الدولة خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة خاصة الأزمة في السودان.

ولفتت النائبة رحاب موسى، إلى أن أمن السودان وجنوب السودان يعد امتدادا مصريا، وبعد متعلق بالأمن القومي المصري والعربي، قائلة: "القضية السودانية لها أولوية كبيرة بالنسبة للدولة المصرية، وكانت على رأس الأولويات في الفترة الأخيرة الخارجية المصرية".