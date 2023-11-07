وزير العمل يفتتح فعاليات الأسبوع الكويتي الرابع عشر بالقاهرة.. اليوم

يفتتح وزير العمل حسن شحاتة، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الأسبوع الكويتي الـ14 في مصر، والذي تُنظمه السفارة الكويتية بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية للمعارض الكويتية، تحت عنوان " الكويت في مصر"، وذلك نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء، والسيد غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ورئيس مجموعة الجابرية للمعارض أحمد إسماعيل بهبهاني، وبمشاركة 80 جهة حكومية وخاصة مصرية وكويتية بمختلف القطاعات، في أكبر تجمع "كويتي مصري" يُسهم في تدعيم أواصر الترابط بين البلدين.

ويرسخ هذا الحدث السنوي العلاقات الثنائية بين البلدين، ويعكس حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

كما أن انعقاده على مدار 13 دورة بشكل منتظم، إمتدادًا لعلاقات تاريخية واستراتيجية قائمة على التفاهم المتبادل وتوافق الرؤى بين البلدين بشأن مُختلف الملفات والموضوعات الاقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك.