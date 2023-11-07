لخلافات مالية.. ضبط مزارع شرع في التخلص من آخر بالبلينا

استقبل مستشفى البلينا المركزي مزارعًا في بداية العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيسر تعدى عليه مزارع آخر بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات مالية بينهما وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة البلينا إشارة من مستشفى البلينا المركزي بوصول "مشوادي . م . ع . م" 42 سنة مزارع ومقيم دائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالخد الأيسر.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم "محمود . ع . ا . م" 32 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لإصابته بسبب خلافات مالية بينهما.



تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم [ فرد روسي] بإرشاده وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.