تعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب "شارك الكلمة كلمتك" بطما

نظمت إدارة التعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج بالتعاون مع الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم الفني لقاء تعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب تحت عنوان شارك الكلمة كلمتك تحت رعاية الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .

وتم تنفيذ فعاليات اللقاء بمركز شباب سلامون التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج بمشاركة مراكز الشباب مركزي طما وطهطا للحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لدى شباب مصر للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية القادمة تحت شعار شارك الكلمة كلمتك .

حضر فعاليات اللقاء محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة وعدد من القيادات التنفيذية واساتذة الجامعة والمهتمين بالشأن السياسي وأعضاء الكيانات الشبابية والمشروعات القومية بوزارة الشباب والرياضة .

وبدأت فاعليات اللقاء بالسلام الجمهوري ثم تم عرض فيديو عن إنجازات الدولة المصرية بمحافظة سوهاج في العشر سنوات الماضية وكذلك فيديو يوضح انجازات مديرية الشباب بنطاق المحافظة .

ومن جانبة تناول الدكتور صبري جلبي استاذ القانون الدستوري ووكيل كلية الحقوق بسوهاج أهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية وذلك في إطار التحديات التي تواجهها الدولة المصرية .



واختتم محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة اللقاء بحث الشباب على المشاركة السياسية في الاستحقاقات الرئاسية والدعاء لاهالينا بقطاع غزة وتقديم الشكر للقائمين علي تنفيذ اللقاء .

ووجه الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بضرورة تفعيل دور الشباب في المشاركة الفعالة في الحياة السياسية وسوف يتم تكرار هذه اللقاءات لتغطية جميع أنحاء محافظة سوهاج .