"بناء الوعي وأثره في مواجهة التحديات" ندوة تثقيفية للشباب والرياضة بالشرقية

بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه تثقيفية بعنوان "بناء الوعي وأثره في مواجهة التحديات" يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023 عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط التالية:

https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

https://www.facebook.com/yssharkia

وأضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ كيلاني عبد الرحمن من علماء الازهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يوضح خلالها أن الوعي بقيمة الوطن وبالتحديات التي يُواجهها وبالمخاطر التي تحيطُ به أمرٌ لا غنى عنه خاصة ونحن في مرحلةٍ شديدةِ الحرج في تاريخ منطقتنا لشدةِ اختلاط الأمور واضطرابها، وتقلبها ويوضح أهمية أن اليقظة وزياده الوعي والاستفادة من تجارب الحياة وخبراتها للحفاظ على الوطن وأمنه وأمانه

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفه يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

كما أشاد محافظ الشرقية، بالدور الفعال لنوادي الفتاة والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بتنفيذ فعاليات ورشة الحرف اليدوية والتراثية (فن الكروشية) تحت شعار (مهنتك حرفتك) وذلك بمشاركة عضوات أندية الفتاه والمرأة بمركز شباب منشأة رضوان التابع لإدارة شباب أبو كبير.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام المدربة سماح علي، بتعريف الفتيات المشاركات بفن الكروشية وتاريخه والأدوات المستخدمة مع تسليط الضوء على كيفية استخدام خيوط الكليم والصوف والحرير والقطن وغرز "السلسلة" و"الحشو" في عمل وحدات دائرية ومنتجات تستخدم في التخزين والديكور

كما يذكر أن مبادرة "حرفتك .. مهنتك" لتعليم الحرف اليدوية والتراثية تُعد إحدى المبادرات الخاصة بعضوات أندية الفتاة والمرأة و اندية التطوع بجميع مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية والتي تأتي دعما للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءه الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في توفير حياه أفضل لهن.