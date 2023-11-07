مدرسة الخضيرات الإبتدائية تكرم مديرها السابق تقديراً لجهوده التعليمية بنجع حمادي

نظمت مدرسة الخضيرات الابتدائية بقيادة مدير المدرسة الجديد سيد أبو الوفا، الاثنين، حفلا لتكريم مدير المدرسة السابق، فهمي حسانين والذي جري نقله مديرا لمدرسة الشرقي بهجورة لمواصلة مسيرة العطاء في الحقل التعليمي بنجع حمادي.

وشغل فهمي حسانين وظيفة مديرا لمدرسة الخضيرات الابتدائية لمدة جاوزت العامين قدم فيها عطاءا ومجهودا وفيرا في خدمة العملية بالمدرسة بشهادة هيئة المعلمين والعاملين بالمدرسة والمهتمين بالعملية التعليمية بالمجتمع المحلي.

وحظي "حسانين" بتقدير واحترام هيئة المعلمين والعاملين بمدرسة الخضيرات الابتدائية، فضلا عن تمتعه بقدر عال من الكفاءة المهنية والأخلاق الحميدة، والحرص الشديد علي الارتقاء بالعملية التعليمية بالمدرسة وهو ما جعله محط أنظار المعلمين والعاملين والمجتمع المحلي المحيط، ونقله لمدرسة الشرقي بهجورة حدث بسبب ظروف صحية تستدعي قربه من محل سكنه.

وخلف فهمي حسانين المدير السابق للخضيرات الابتدائية، الأستاذ سيد أبو الوفا، والذي تدرج في شغل العديد من وظائف الإدارة المدرسية بالحفل التعليمي بنجع حمادي، حيث شغل وكيل ثم مدير لعدد من المدارس الابتدائية، ولديه من الخبرات التراكمية التي تؤهله للقيام بمهام وظيفة مدير مدرسة الخضيرات الابتدائية علي الوجه الأكمل، فضلا عن تمتعه بصفات القائد التربوي المتميز، كما أنه يتمتع باحترام وتقدير زملاء العمل، ودماثة الخلق، و الحنكة في إدارة دفة الأمور بالمدرسة، كما أنه يسعي دائما للعمل بروح الفريق.

شهد حفل التكريم رمضان محمد حسن مدير المدرسة الأسبق، وهيئة المعلمين والعاملين بالمدرسة، وبعض المهتمين بالعملية التعليمية بالقرية، ومجلس الأمناء و الآباء والمعلمين، وقدمت للمحتفي به الهدايا التذكارية.