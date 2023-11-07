وحدة حماية الطفل بالأقصر تعقد ندوات للتوعية بمخاطر التنمر في المدارس

أكدت نجوى ابراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار خطة الوحدة لعقد عدة ندوات بالمدارس، نظمت الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمركز الزينية ندوة عن التنمر بمدرسة الزينية الإعدادية المشتركة.

وتناولت أحدي اهم الاساءات الخمسة وهي اللفظية وتحديدا التنمر وانواعه الحسي والمعنوي، واوضحت الندوة أن القرآن والسنة النبوية تنهى عن التنمر والسخرية من الاخرين وضرورة البعد عن هذا السلوك الخاطئ لنكون افراد محبوبين فى المجتمع، كما شهدت الندوة تفاعل بين الطلاب والمحاضرين .

وحاضر فى الندوة الشيخ عبد الستار محمود حسين، موجه عام بإدارة الوعظ بالأقصر، ونورة حماد الاخصائية الإجتماعية بالمدرسة وسحر جاد الكريم عبدون، وعبير منصور، مدير الوحدة الفرعية لحماية الطفل بالزينية.



وفى سياق متصل وبالتنسيق مع مكتبة مصر العامة، وفى إطار خدمات المكتبة المتنقلة، شاركت الوحدة العامة لحماية الطفل فى الجانب التثقيفي والوقائي؛ وذلك بإقامة ندوة عن التحرش وتوعية الاطفال عن انواع الإساءات الخمسة ومنها الإساءة الجنسية والتي يندرج منها التحرش وذلك بمدرسة صلاح الدين الابتدائية.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر وتوجيهات الدكتورة ايمان السبكى مسؤول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية.