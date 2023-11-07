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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عبد الحميد بسيونى: الزمالك يحتاج إلى مدير فنى أجنبي وقرار رحيل أوسوريو صائب

أوسوريو
أوسوريو

قال عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش إن فريقه يقدم مستويات جيدة فى الدورى المصرى هذا الموسم لافتاً إلى أن ذلك نتاج جهد وتعب المنظومة بأكملها.

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أكد بسيونى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى إنه يتمنى احتلال فريقه مركز جيد فى ترتيب الدورى المصرى هذا الموسم.

وكشف المدير  الفنى لفريق طلائع الجيش إنه من أوائل الناس الذين طالبوا برحيل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو لأن أفكاره لا تناسب القلعة البيضاء.

وأكد بسيونى أن نادى الزمالك يحتاج إلى مدير فنى أجنبي لقيادة الفريق فى الفترة المقبلة خاصة أن هذا توقيت مناسب لاختيار مدرب ولا بد أن يكون المدرب شخصيته قوية حتى يستطيع السيطرة على اللاعبين.
 

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