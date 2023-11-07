رئيس جامعة الأقصر يبحث مع وفد صيني تطوير منظومة خدمات التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني

بحث الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، مع وفد مركز تكنولوجيا التعليم وتطوير الموارد التابع لوزارة التربية التعليم الصينية، إمكانية التعاون على مستوى تطوير منظومة خدمات التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني التي تقدمها جامعة الأقصر للطلاب، وذلك بحضور ا.م.د/ أحمد حمدي، مدير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بجامعة الأقصر.



ضم الوفد الصيني يانغ في، نائب مدير مركز تكنولوجيا التعليم وتطوير الموارد، وهوانغ شوقوانغ، رئيس إدارة تخصصات التعليم قبل الجامعي، وشو لين، كبير محرري إدارة التطوير والتخطيط والبحث العلمي بالمركز، وتسي ناو، رئيس إدارة الشئون الإدارية بالمركز، وعدد من المسؤولين الآخرين.

وقال رئيس جامعة الأقصر، إن هذا اللقاء يأتي في ضوء حرص جامعة الأقصر على تعميق دورها الدولي ومواصلة عقد شراكات ودرجات علمية مزدوجة مع الجامعات العالمية المرموقة.

وأشار الدكتور حمدي محمد حسين، إلى أن النقاش مع الوفد الصيني تركز حول التدريب والتأهيل في مجال تكنولوجيا المعلومات، مع إمكانية التعاون في إنشاء البنية التحتية للمعامل والداتا سنتر بمقر الجامعة الجديد بمدينة طيبة الجديدة.