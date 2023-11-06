منتج يدافع عن بيومي فؤاد ورسالة نارية إلى كاملة أبو ذكري"هي السعودية بقت إسرائيل"

تصدر اسم الفنان بيومي فؤاد مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، خلال الساعات الماضية بعد تصريحاته المثيرة للجدل عقب انتهاء عرض مسرحية «زواج اصطناعي» ضمن موسم الرياض، ومهاجمته بشكل غير مباشر للفنان محمد سلام، والأمر الذي جعل عدد كبير من نجوم الوسط الفني والشعب المصري يشنون هجومًا حادًا عليه، كان أبرزهم المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري والتي وجهت إليه انتقادات لاذعة لتصبح المهاجم الأول للفنان المصري ويتوالى بعدها هجمات الفنانين والفنانات.

بيومي فؤاد ومحمد سلام

حمادة إسماعيل يهاجم كاملة أبو ذكري ويدعم بيومي فؤاد

خرج المنتج حمادة إسماعيل عن صمته وعلق على انتقاد المخرجة كاملة أبو ذكري والشعب المصري للنجم بيومي فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية": "في مخرجة تهين بيومي فؤاد وما يقدم لنا هنا كبير، هي السعودية أصبحت إسرائيل يعني؟".

وأضاف :"بتخوفونا ليه كل حاجة في المملكة بتتقدم على أعلى مستوى، وجميع الفنانين المصرين احتفاء كبير، لو هي أصبحت إسرائيل قولولنا، السعودية طول عمرها داعمة لمصر، اللى بيحصل حاليا تخويف، بتخوفونا ليه؟ إيه الغلط اللى بيعمله الفنان؟".

ما يحدث ارهاب وتخويف للفنانين المصريين.. هم عملوا ايه ده شغلهم؟ .. حمادة إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة تتعامل مع هيئة الترفيه وموسم الرياض



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وتابع حمادة إسماعيل :" الفنان بيقدم شغله، بييجي المملكة يكرم في أي حدث ويحصل الفنان على فرص في عمله، ومن حقه أن يقدم الشكر، وده بيحصل في كل البلاد العربية، فجأة الناس تطلع تهاجم بشكل صارخ ليه؟ قال إيه غلط، وأي فنان مش عنده رأيه مش عايز يطلع في أي فترة ومش عايز يقدم شغله هو حر، لكن أن الناس تتفق معاه ومحدش يشتغل ليه؟ الكل عارف الحالة الاقتصادية".

حمادة إسماعيل

تصريحات بيومي فؤاد تضعه في ورطة كبيرة مع الشعب المصري

في نهاية عرض مسرحية "زواج اصطناعي" الذي عرضت أمس بموسم الرياض، قام بيومي فؤاد بمهاجمة محمد سلام حيث قال :"من حقك أنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك، إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم، إحنا بنقدم فننا المصري، إنتوا بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا، شيء عظيم إني أخرج أتصور مع شاب سعودي ومع سيدة سعودية وهي تعلم أنني مصري أنا بشرف بلدي".

بيومي فؤاد

كاملة أبو ذكري توجه رسالة قاسية إلى بيومي فؤاد

وجهت المخرجة كاملة أبو ذكري رسالة نارية إلى الفنان بيومي فؤاد وذلك عبر حسابها الرسمي على فيسبوك قائلة :" الأستاذ الفنان اللي كنت واحدة من محبيه لو حضرتك فاكر إنك لما تعمل عمل إتحضر وإتكتب وإتنفذ في تلات أيام وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تاخد آلاف الدولارات لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة".

كاملة أبو ذكري

وتابعت منشورها :" لما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري.. ولما تعرض التفاهة دي وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه ورجاله وتقولي الفن يبقى معنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمة أنتم آخر ناس تتكلموا عنها".