الإمساك مشكلة تؤثر على الجهاز الهضمي.. وهذه أسبابه

قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إذا وجدت أن بعض الآثار الجانبية تزعجك بشكل خاص، فتحدث إلى طبيبك، وقد تحتاج جرعتك إلى تعديل، أو قد تحتاج إلى نوع مختلف من الستاتين، وقد تشمل مشاكل الجهاز الهضمي الإمساك، والإسهال، واضطراب المعدة، أو الغازات المفرطة.

أنا أعاني من إمساك؟

تشمل علامات الإمساك بذل جهد كبير للذهاب إلى المرحاض عندما تحتاج إلى القيام بالمهمة الثانية؛ يمكن أن يكون مؤلمًا أيضًا عادة ما يكون البراز "كبيرًا أو جافًا أو صلبًا أو متكتلًا" عند خروجه.

إذا لم تكن قد قمت بحركة الأمعاء ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع الماضي، فمن المحتمل أنك مصاب بالإمساك قد يكون الإمساك مصحوبًا بألم في البطن أو انتفاخ أو غثيان.

بالإضافة إلى الآثار الجانبية للستاتينات، قد يكون لديك أسباب مختلفة للإمساك ويمكن أن يكون هذا إما عدم تناول كمية كافية من الألياف (الفواكه والخضروات) أو عدم كفاية تناول السوائل.

تشمل الأسباب الأخرى للإمساك ما يلي:

قلة الحركة/التمرين

الجلوس أو الاستلقاء على السرير لفترة طويلة

تجاهل الرغبة في الذهاب إلى المرحاض

تغييرات النظام الغذائي أو التغييرات في روتينك اليومي

الضغط

الاكتئاب

كيفية علاج الإمساك؟

شرب الكثير من السوائل.

زيادة كمية الألياف في نظامك الغذائي.

أضف نخالة القمح أو الشوفان أو بذور الكتان إلى نظامك الغذائي.

وبعد اتباع هذه التوصيات، قد تختفي أعراض الإمساك خلال بضعة أسابيع إذا لم يحدث هذا، استشر الطبيب قد تحتاج إلى جرعة أقل أو تغيير في الدواء.