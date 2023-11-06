البنيان: تدريس برامج الذكاء الصناعي ضمن مناهج جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

أعلن الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيه إدخال برامج الذكاء الصناعي ضمن مناهج التدريس بالجامعه خلال الفترة القادمة .جاء ذلك فى تصريحات صحفيه أدلى بها رئيس الجامعه على هامش حفل تخرج الدفعه 41 أمس والذى شهده وزير الداخلية السعودى عبد العزيز بن سعود بن نايف .

أكد رئيس جامعة نايف أهمية البرامج الجديدة ومنها الذكاء الصناعي فى مجال علم الجريمة والعلوم الجنائية .

كان رئيس الجامعه قد ألقى كلمة فى حفل التخرج اليوم الإثنين أكد فيها نجاح الخطة الإستيراتيجية للجامعه فى عامها الأخير 2023 من خلال تطوير الخدمات التعليميه والتدريبية والبحثية ،وتوطيد علاقتها مع وزارات الداخلية العرب بصفتها الجهاز العلمى لمجلس وزراء الداخلية العرب ، بالإضافه إلى عقد شراكات وثيقة مع جامعات مرموقه ومنظمات دولية فعالة .

وأكد البنيان استمرار عملية التطور من خلال الخطة الإستيراتيجية الجديدة 2028 التى سيبدأ تنفيذها مطلع العام الجديد .