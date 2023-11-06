"شباب أسيوط" تنظم ندوة حول "ظاهرة ارتحال الشباب المصرى"

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط جلسة حوارية حول “ظاهرة ارتحال الشباب المصرى” بمركز شباب الفتح التابع لادارة شباب الفتح

شارك فيها "50" خمسون عضو من الاعضاء المتميزيين من القيادات الطبيعيه والتطوعيه والمهنيه والشبابيه التابعه لادارة شباب الفتح

يهدف اللقاء إلى الوقوف على اسباب ظاهرة ارتحال الشباب المصرى بشكل شرعى او غير شرعى لوضع الحلول المناسبه لها مما لايعرض ابناؤنا الشباب الى المخاطر فمنذاللحظة الاولى والبشريه فى حالة تحرك مستمر فالبعض ينتقل من اجل العمل او لاسباب سياسيه او اقتصاديه او بسبب تغير المناخ

دارت فعاليات اللقاء حول مفهوم المهاجر او المرتحل “تعريف وكالة الهجرة التابعه للامم المتحدة” بانه اى شخص ينتقل او انتقل عبر حدود دوليه او داخل دوله بعيدا عن مكان اقامته المعتاد بغض النظر عن الوضع القانونى للشخص والحركه طوعيه او غير طوعيه واسباب الحركة مدة الاقامه

الأسباب المؤدية إليه والآثار المترتبة عليه من النواحي الصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية

فقد ترجع الهجره الى تحقيق عائد مادى واقتصادى او يرجع الى تلقى علوم افضل مثل ذوى الكفاءات العاليه والوصول الى مستوى علمى افضل مثل العالم الكيميائى احمد زويل والذى حصل على جائزه نوبل فى الكيمياء

ولكن من الاثار السلبيه كما ورد عن تقرير البنك الدولى ان العمال ذوى الكفاءات العلميه العاليه يولدون تاثيرات ايجابيه على المجتمع وعندما يهاجرون الى الخارج تفقد هذه التاثيرات وبالتالى تتولد خسائر على مستوى انتاجية اليد العامله والمساهمات فى الخدمات العامه

حاور فى هذه الجلسة الدكتور محمد محمد سليمان استاذ خدمة الجماعه ووكيل الكليه لشئون البيئه وخدمة المجتمع بكلية الخدمه الاجتماعيه جامعة اسيوط

ياتى ذلك في اطار توجيهات معالى الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديريه للشباب وبتنفيذ كتيبة التعليم المدنى باشراف احمد محمد قطب مدير عام التعليم المدنى

جانب من الجلسة الحوارية

جانب من الجلسة الحوارية