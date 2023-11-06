جدل بيومي فؤاد ومحمد سلام.. سهير جودة تحذر من حدوث فتنة بين شعبين عربيين

قالت الإعلامية سهير جودة، إنه من أهم الدروس التي نتعلهما من تجربة صمود الشعب الفلسطيني محاولتهم إيجاد لحظة يتجمعوا فيها ويشعروا بالاطمئنان، مشيرة: "لكن هذا لا يعني إن أخويا يكون عنده ميت وأروح أعمل فرح".

وأضافت في برنامجها الذي يحمل اسم "الستات" والمذاع عبر فضائية "النهار"، قائلة: "الفنان بيومي فؤاد عمل مزايدة مش في محلها ولا مكانها فارتدت إليه بمزايدة أكبر، ثم انشغلنا بالمزايدات، وكأننا نبحث عن أي شيء نخرج فيه شعورنا بالعجز والقهر، لكن لازم ننتبه ونخرج نفسنا والشعوب من الموضوع حتى لا تنقلب إلى حرب كلامية بيننا".



وتابع: "عايز تقاطع وشايف موقف بيومي فؤاد غير إنساني، ومنطقه ومزايدته مرفوضة قطعًا، خصوصا أن ما يقدمونه هناك ليس بفن، لكن لا نزايد على بعض ونعملها خناقة، كل واحد عنده أسبابه ولكن محدش يتاجر بموقفه".