مركز "السلة واعدين" يواصل انتصاراته ويكتسح الشبان المسيحية بـ 69 نقطة بأسيوط

واصل فريق السلة واعدين بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي انتصاراته في مبارة عنوانها الأول دائما حيث حقق فوزا ساحقا على فريق الشبان المسيحية خلال المباراة التى أقيمت بينهما أمس بنادى الشبان المسيحية ضمن فعاليات دوري منطقه السله بنتيجه 12/69

أشاد السويفى وكيل الرياضة بالأداء المتميز للفريق والقائمين على المشروع موجها لهم كلمة شكر لمواصلة النجاح وتحقيق المزيد من التقدم في المباريات القادمه

يذكر أن ابطال الموهبة للسله واعدين قد حققوا العديد من الانتصارات منذ انطلاق دورى المنطقة آخرها الفوز على فريق نادى البلدية بنتيجة 39/70

يقوم بتدريب المشاركين نخبة متميزة من المدربين الأكفاء لإعداد اللاعبين للإنضمام للمنتخبات القومية في مختلف البطولات المحلية والدولية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ومتابعة أحمد سويفي وكيل المديرية للرياضة، وإشراف دكتور محمد على مدير الإدارة العامة للرياضة

جانب من المباراة

جانب من المباراة