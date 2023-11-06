"رياضة أسيوط" تواصل متابعتها الميدانية والإدارية لـ 7 مراكز الشباب

تنهى الإدارة الإستراتيجية للتخطيط والمتابعة متابعتها الميدانية والإدارية عن شهر اكتوبر لمراكز الشباب بمشاركة الإدارات المعنية بالمتابعة وذلك بعد إعتماد خطة متابعتها الميدانية والمحلية السنوية من الادارة الإستراتيجية للتخطيط والمتابعة بالوزارة وذلك لمتابعة مراكز الشباب من حيث "الحضور والانصراف ومواعيد فتح وغلق المراكز وتفعيل السجلات الإدارية بالمركز وتشغيل الملاعب وتنفيذ مشروعات الخطة السنوية" وقامت اللجنة أيضا بفحص كاميرات المراقبة وآكدت علي اهمية تفعيلها وصيانتها اولا باول وفي حالة وجود عطل بها سيحال المسئول للمسألة القانونية لأن الكاميرات وسيلة متابعة إلكترونية مسجلة لحماية المركز وممتلكاته

وأكدت اللجنة على ضرورة الإهتمام بالنظافة العامة للمركز والإهتمام بالأدوات والأساسات الموجودة به وإخلاء الأسطح من اى مخلفات

ومراكز الشباب التى تمت متابعتها مركزشباب "نزلة عبداللاه وجرف سرحان" بإدارة شباب ديروط ومركز شباب "المنشأة الكبرى ورزقة الدير ودير الجبراوى" بإدارة شباب القوصية ومركز شباب "ابنوب المدينة" بإدارة شباب ابنوب ومركزشباب "المشايعة" بإدارة شباب الغنايم

وقامت اللجنة الفنية بالإدارة بكتابة تقارير المتابعات وإعتمادها من علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط تضمنت التقارير التأكيد على ضرورة تنشيط العضوية وسرعة سداد الإشتراكات لتوسيع قاعدة المشتركين فى تنفيذ مشروعات الخطة ،وتم التأكيد بضرورة تحصيل غرامات عدم حضور الجمعية العمومية لمن لهم حق الحضور ولم يتم حضورهم أثناء إنعقاد الجمعية العمومية،

أكدت اللجنة بضرورة الإهتمام بالمكتبة حيث أنها وسيلة جيدة لتنشيط عضوية المركز وجذب أعضاء جدد للمركز

وبفحص ملفات الأنشطة المنفذة بالخطة السنوية تم التأكيد بضرورة إرفاق الخطابات المرسلة من المديرية او الإدارة فى تنفيذ المشروعات

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومتابعة عادل فؤاد وكيل الشباب

جانب من المتابعة المحلية والميدانية لمراكز الشباب

جانب من المتابعة المحلية والميدانية لمراكز الشباب