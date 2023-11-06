وزير الخارجية الأردني يُناقش مع "بوريل" تطورات الأوضاع في غزة

ناقش وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي "جوزيف بوريل"، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، مساء اليوم الإثنين.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها، أن المباحثات جاءت خلال اتصالاً هاتفيًا، في سياق التشاور المستمر إزاء سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب، وضمان حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأطلع الصفدي، بوريل على مُجريات الاجتماع الذي جمع وزراء خارجية الأردن، والإمارات، والسعودية، وقطر، ومصر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع وزير الخارجية الأمريكي، أول من أمس، والموقف العربي خلال الاجتماع الذي أكد ضرورة وقف الحرب المستعرة على غزة وما تنتج من قتل، ورفض اعتبارها دفاعًا عن النفس.

واستضافت العاصمة الأردنية عمان، أمس الأول السبت اجتماعا مشتركا بين عدد من وزراء الخارجية العرب على رأسهم وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الأردني أيمن الصفدي إلى جانب نظرائهم من السعودية وقطر والإمارات، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتقوا بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لبحث آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، النسبة الأكبر منهم أطفال ونساء ومسنين.

الاحتلال الإسرائيلي يشن أكثر من 100 غارة على غزة خلال يوم

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