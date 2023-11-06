اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية بنادى ساحل سليم الرياضى

عقدت الجمعية العمومية العادية لنادى ساحل سليم الرياضى التابع لإدارة ساحل سليم لمناقشة الميزانية والحساب الختامى وباقى بنود جدول الأعمال المعلن وفق الإجراءات القانونية الصحيحة وذلك بحضور عدد 65 عضو من اجمالى الاعضاء الذين لديهم حق الحضور وعددهم 172

تحت إشراف قضائي بحضور المستشار عمرو صابر محمود عضو هيئة النيابه الإدارية واحمد السويفي وكيل المديريه للرياضة بأسيوط والدكتور محمد السباعي مدير عام الهيئات بالمديرية واللجنة الفرعية المشرفة على الجمعية العمومية هانى عبدالمنعم مدير الإدارة ومحمد عبدالرازق عبدالحافظ هيئات الإدارة وأحمد عبدالوهاب توفيق هيئات المديريه وحنان محمد عبدالله مسؤل تفتيش مالي المديرية

والجدير بالذكر أن العملية الإنتخابية بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا وانتهت عملية التصويت في تمام السابعة مساءا

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإنعقاد الجمعيات العمومية للأندية طبقا للائحة النظام الاساسى للأندية الرياضية ومتابعة أحمد السويفى وكيل المديرية للرياضة

جانب من الجمعية العمومية لنادى ساحل سليم الرياضى

جانب من الجمعية العمومية لنادى ساحل سليم الرياضى