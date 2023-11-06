"مكانة الوطن في الدين".. "طلائع أسيوط" تطلق أول لقاءات الرواق الأزهري بشباب ناصر

اطلقت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط "إدارة الطلائع" بالتعاون مع الأزهر الشريف أولي لقاءات الرواق الأزهري تحت عنوان "مكانة الوطن في الدين" بمركز شباب ناصر اليوم السبت الرابع من نوفمبر الجاري بمشاركة 50 طليع من الذكور والاناث وبهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى النشء والتعريف بالقيم والأخلاقيات الدينية

دارت الندوة حول مكانة الوطن في الدين" أن حب الإنسان لوطنه هو حب غريزى يولد مع الإنسان وحب الوطن من الإيمان، وقيل في الأثر" إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل:فانظر حنينه إلى وطنه"

وقد جاءت الشرائع السماوية لتأكد هذا المعنى النبيل للمواطن وتحث على حب الأوطان والتمسك بها والدفاع عنها واعتبرت من يقتل في سبيل الدفاع عن وطنية وبلده شهيداً،

ثم اختتم فضيله الشيخ المدثر محتسب الندوة ببعض الإرشادات التي تنمي لدي الطلائع قيمة حب الوطن، حيث أكد القرآن الكريم على حب الإنسان لوطنه من أعظم مقتضيات الإيمان ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة فقال مودعاَ مكة"أما والله، لأخرج منك، وإنى لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى وأكرم على الله ولولا أن أهلك أخرجونى ماخرجت"

هذا وتستمر لقاءات الرواق الأزهرى لمدة 5 أشهر متتالية داخل مراكز الشباب بواقع مركز كل أسبوع.

يأتي هذا التعاون في ضوء التحول الذى شهدته مراكز الشباب خلال الآونة الأخيرة لتصبح مراكز خدمة مجتمعية جاذبة للنشء والشباب إضافة إلى الخدمات المتنوعة التي تقدمها للمجتمعات المحيطة بها و للأسرة المصرية بوجه عام في شتي المجالات التثقيفية والمجتمعية والرياضية والتنموية بوجه عام.

وجاء ذلك في ضوء البروتوكول بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وتوجيهات عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب ،ومتابعة أحمد عبد المذكور مدير إدارة الطلائع

جانب من الرواق الأزهري

جانب من الرواق الأزهري