"عاشور" يشهد تحالف “أسنان المستقبل" مع الكلية الملكية بالمملكة المتحدة

وزير التعليم العالى: القيادة السياسية حريصة على الارتقاء بالقطاع الطبى رفيع المستوى

عميد الكلية الملكية بأدنبرة: التعاون العلمى مع الجامعات المصرية يعكس عُمق العلاقات

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى التحالف الدولى لكلية طب الاسنان بجامعة المستقبل بحضور الدكتور عبادة سرحان رئيس الجامعة مع الكلية الملكية للجراحين فى ادنبرة بالمملكة المتحدة. يهدف التحالف إلى إنشاء مقر دائم للكلية الملكية للجراحين بمصر لتكون محورا للامتحانات والزمالات فى الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال لقاء د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم السبت، بوفد الكلية الملكية للجراحين فى أدنبرة برئاسة البروفيسور تيم جراهام نائب رئيس الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة، بحضور د. مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والسيد مارك هاورد رئيس المجلس الثقافى البريطانى بمصر؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك بين الجانبين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جدير بالذكر أن الكلية الملكية للجراحين فى أدنبرة «RCSEd»، هى هيئة تأسست بموجب الميثاق الملكى كمؤسسة خيرية مُسجلة منذ عام 1952 بالمملكة المتحدة، تضم 32 ألف عضو فى مجال الجراحة وطب الأسنان فى جميع أنحاء العالم، منتشرين فى أكثر من 100 دولة، وهى أقدم الكليات الملكية الجراحية فى المملكة المتحدة، وتهدف إلى تحقيق أعلى معايير الممارسة الجراحية ورعاية المرضى، والتى يتم تحقيقها من خلال عملها فى التعليم والتدريب الجراحى والتقييم والتطوير المهنى وسلامة المرضى. فى بداية اللقاء، رحب الوزير بوفد الكلية الملكية للجراحين، مشيدًا بالعلاقات الثنائية والجهود التى تبذلها الكلية فى المجال الطبى، وتعاونها المُستمر والمُتواصل مع الوزارة، مُثمنًا تلك الجهود التى تعكس مدى الالتزام بتعزيز مبدأ الشراكة والمسئولية المُجتمعية.

وأعرب «عاشور» عن تطلعه لتوسيع فرص التعاون مع الكلية الملكية للجراحين فى أدنبرة، فى إطار إستراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبى فى مصر، لافتًا إلى الاهتمام والدعم الذى توليه الدولة المصرية لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى الإنجازات الكبيرة التى حققتها الدولة خلال الفترة الماضية على صعيد التوسع فى الإتاحة، وتطوير البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالى، وتحديث البرامج الدراسية لملائمة سوق العمل، ومتابعة التطورات التكنولوجية فى مجال التعليم، فضلًا عن الارتقاء بالقطاع الطبى، وذلك من خلال السعى لإقامة علاقات الشراكة مع المؤسسات العالمية رفيعة المستوى، بما فيها المؤسسات البريطانية. وأكد «عاشور» حرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على إبرام العديد من بروتوكولات التعاون والشراكات الدولية مع المؤسسات العلمية الدولية ذات السُمعة القوية؛ بهدف تبادل الخبرات فى المجالات المختلفة بما يعود بالنفع على تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، وانعكاس ذلك على الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية دوليًّا.

وخلال الاجتماع، ثمن الوزير جهود المكتب الثقافى المصرى بلندن فى التنسيق والإعداد لهذه الزيارة عالية المستوى، والإعداد الجيد لتوقيع الاتفاق مع الكلية الملكية بأدنبرة، فضلًا عن جهوده المُتميزة فى التعاون عبر الحدود مع الجامعات الدولية المرموقة.

وأشاد وفد الكلية الملكية للجراحين فى أدنبرة بما تشهده مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى المصرية من تطور كبير، مؤكدًا أن التعاون العلمى المُشترك مع الجامعات المصرية يعكس عُمق العلاقات المصرية البريطانية، ويشجع التعاون الثنائى مع مصر من خلال تعزيز التعاون العلمى وتبادل الخبرات.

ووجه البروفيسور تيم جراهام الشكر لوزارة التعليم العالى لحرصها على دعم التعاون بين الكلية الملكية والجامعات المصرية، مُثنيًا على دور وزارة التعليم العالى والبحث العلمى كإحدى أهم المؤسسات التى تعمل على بناء الشخصية العلمية والأكاديمية، ونشر التعليم، والارتقاء بمستوى هيئات التدريس، وتطوير السياسة التعليمية، والاهتمام بتوفير التدريب لجميع الأطباء المُنتسبين للوزارة بمستشفياتها الجامعية.

وأشار نائب رئيس الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة إلى أن الكلية تمنح شهادة عضوية الكلية الملكية للجراحين وشهادة زمالة الكلية الملكية للجراحين، مضيفًا أن كلية الجراحين الملكية بأدنبرة تشمل سبعة تخصصات، وهى كلية جراحة الأسنان، كلية مدربى الجراحة، كلية مدربى الأسنان، كلية رعاية ما قبل الجراحة، كلية رعاية ما قبل المستشفى، كلية الرعاية الصحية عن بُعد والريفية والإنسانية، كلية الطب الرياضى والتمارين الرياضية.

وفى ختام الاجتماع، شهد وزير التعليم العالى مراسم توقيع اتفاقية بين الوزارة والكلية الملكية للجراحين، والتى تهدف إلى تطوير وتقديم أعلى معايير الممارسات الجراحية فى مجال الجراحة وطب الأسنان، من خلال توفير التعليم والتدريب والتقييم والاعتماد، وبناء شراكة استراتيجية طويلة الأجل، من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين، من أجل تحسين معايير التدريب فى مجال الجراحة، وطب الأسنان فى مصر بطريقة تتسم بالاستدامة والشمول للمؤسسات المحلية والإقليمية؛ بهدف تعزيز العلاقات القائمة بين المنظمات والبلدين.

كما تهدف الاتفاقية إلى إنشاء مقر دائم للكلية الملكية للجراحين (RCSEd) بجمهورية مصر العربية فى العاصمة الإدارية الجديدة؛ للاستفادة من الخبرات العالمية فى هذا المجال، ولتكون مصر محورًا للامتحانات والزمالات فى الشرق الأوسط بالشراكة مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بالإضافة إلى وضع برنامج يتضمن توفير عملية الاعتماد الرسمى للمستشفيات والمراكز والبرامج التدريبية والدورات التدريبية وبناء القدرات وإجراء الامتحانات.

وقع الاتفاقية عن الجانب المصرى، ممثلًا عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، د.مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وعن الجانب الإنجليزى، البروفيسور تيم جراهام نائب رئيس الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة (RCSEd).

كما شهد د. أيمن عاشور الاحتفال باعتماد تحالف من خمس جامعات خاصة فى مجال طب الأسنان كمراكز لاحتضان برنامج تأهيلى للزمالات المُتخصصة، وبالأخص فى تقويم الأسنان، حيث يُعد هذا الاعتماد هو الأول من نوعه لجامعات خارج إنجلترا، وقد قامت كل من جامعة النهضة، وجامعة المستقبل، وجامعة الدلتا، وجامعة سيناء، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتحقيق المُتطلبات اللازمة، ويشمل الإمكانيات الإكلينيكية والموارد البشرية لاحتضان البرامج.

حضر اللقاء د. جرانت ماكنتاير عميد كلية طب الأسنان، وإيان فورستر سميث، مدير الامتحانات والتعليم والكليات، ومارييت نود بيتريدج مدير العلاقات والشراكات الدولية، ومن الجانب المصرى، د. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، ود. شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، ود. محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، ود. وليد أنور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، وأ. شيماء البنا مدير قسم التعليم بالمجلس الثقافى البريطانى، وأحلام صلاح مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامى والمتحدث الرسمى، ولفيف من رؤساء الجامعات.