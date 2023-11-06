بدء تدريبات براعم الموهبة والبطل الأولمبي للملاكمة

نفذت اليوم مديرية الشباب والرياضة بأسيوط "الإدارة العامة للرياضة" أولى تدريبات مرحلة البراعم للملاكمه فى المشروع القومى للموهبة والبطل الاولمبي وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للإداء الرياضى “الإدارة العامة للموهبة الرياضية” وتستمر التدريبات ايام السبت والاثنين والأربعاء والجمعه من كل أسبوع

يقوم بتدريب المشاركين نخبة متميزة من المدربين الأكفاء لإعداد اللاعبين للإنضمام للمنتخبات القومية في مختلف البطولات المحلية والدولية.

وأوضح السويفى وكيل الرياضة أن مرحلة البراعم تم قبولهم خلال الاختبارات التى أجريت فى شهر أكتوبر الماضى لقبول اعضاء جدد للمشروع مواليد 2012 و 2013 و 2014

والجدير بالذكر أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي يعد أحد أهم المشروعات الواعدة للرياضة المصرية،فضلا عن كونه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة، تحقيقا لرؤية القيادة السياسية لأكتشاف المواهب الرياضية الواعدة ورعايتهم، وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية.

تنظم التدريبات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ، اشراف احمد السويفي ،ومتابعه محمد علي مدير المشروع

جانب من تدريبات البطل الاولمبي للملاكمة

جانب من تدريبات البطل الاولمبي للملاكمة