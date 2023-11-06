يعالج الهالات السوداء ويحمي من الشيخوخة| اصنعي ماسك القهوة السحري في منزلك

تحتاج كل فتاة إلى ماسك سحري يعيد جمالها وشبابها، دون أن يكون له أي أعراض جانبية قد يسبب التهاب البشرة أو ظهور البقع الداكنة، لذلك نقدم لك طريقة عمل ماسك القهوة السحري لمكافحة الشيخوخة وتفتيح البشرة وعلاج الهالات السوداء.

ماسك القهوة

طريقة عمل ماسك القهوة لتفتيح البشرة وحمايتها من الشيخوخة

المكونات

ملعقة بن قهوة

ملعقة كاكاو

ملعقتين لبن

طريقة تطبيق الماسك

خلطي ملعقة من القهوة مع مقدار مناسب من الحليب الغير محلى للحصول على قوام كريمي سهل الفرد على الوجه.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء والغسول وقومي بتجفيفه جيدًا قبل وضع الماسك.

قومي بتوزيع الخليط بالتساوي على وجهك مع التدليك الخفيف بحركات دائرية.

اتركي الخليط على وجهك حتى يجف تمامًا ثم اغسلي البشرة بالماء الفاتر ثم البارد.

يمكنك استبدال الحليب بالعسل الأبيض كما يمكنك إضافة الكاكاو للقناع للحصول على نتائج مضاعفة في التفتيح.

يمكنك تكرار هذه العملية مرتين كل أسبوع.

يناسب هذا القناع جميع أنواع البشرة.

فوائد القهوة للبشرة

منع شيخوخة الجلد

القهوة غنية بمضادات الأكسدة مثل الفينولات التي تساعد على محاربة الجذور الحرة وحماية البشرة من التلف. نتيجة لذلك ، يمكن تجنب الخطوط الدقيقة والتجاعيد والجلد المترهل، كما يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في القهوة أن تساعد في محاربة حب الشباب ، وزيادة تكوين الكولاجين، وتقليل فرط تصبغ الجلد.

تقليل الهالات السوداء والتخلص من انتفاخات حول العين

تشتهر القهوة أيضًا بقدرتها على ترطيب وشفاء وتقوية لون البشرة، فهي علاج فوري للعيون المنتفخة ورائع لعلاج الهالات السوداء.

جعل البشرة لامعة

يقلل قناع القهوة من التهاب الجلد ويعزز الدورة الدموية مما يضيق الأوعية الدموية ويمنح البشرة إشراقًا أكثر إشراقًا. كما أنه يقلل من علامات التعب.

تهدئة البشرة من حروق الشمس

تهدئة التهاب البشرة، فالقهوة تحتوي على خصائص تساعد في تخفيف التهاب واحمرار البشرة