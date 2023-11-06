انطلاق تدريبات براعم الموهبة والبطل الأولمبي لرفع الأثقال بأسيوط

انطلقت تدريبات لعبة رفع الأثقال لمرحلة البراعم للمشروع القومى للموهبة والبطل الاولمبي والتى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بأسيوط "الإدارة العامة للرياضة" بالتعاون مع الإدارة المركزية للإداء الرياضى الإدارة العامة للموهبة الرياضية حيث تم قبولهم خلال الاختبارات التى أجريت فى شهر أكتوبر الماضى لقبول اعضاء جدد للمشروع



وتستمر التدريبات ايام السبت والاثنين والأربعاء والجمعه من كل أسبوع ويقوم بتدريب المشاركين نخبة متميزة من المدربين الأكفاء لإعداد اللاعبين للإنضمام للمنتخبات القومية في مختلف البطولات المحلية والدولية.

وأشار أحمد السويفى وكيل الرياضة إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ظهرت ثماره من خلال انضمام عدد من لاعبيه لمنتخبات الناشئين والشباب في رياضات رفع الأثقال والمصارعة والجودو بالإضافة إلى التتويج بالعديد من الميداليات خلال المشاركات الأخيرة مؤكداً أن مشروع الموهبة قدم أبطال في رفع الأثقال هم أمل مصر في الأولمبياد القادم



وفي سياق متصل حققت اللاعبه حبيبة سعد مديح من محافظة اسيوط لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرفع الأثقال العديد من الميداليات الذهبية والفضية فى بطولة العالم وكذلك البطولات الأفريقية والدولية وأخرها حصلت على ذهبية الرفع والمجموع والخطف والكلين فى البطولة الإفريقية للشباب



يذكر أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي يعد أحد أهم المشروعات الواعدة للرياضة المصرية فضلا عن كونه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة تحقيقا لرؤية القيادة السياسية لأكتشاف المواهب الرياضية الواعدة ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية.

تنظم التدريبات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اشراف احمد السويفي ومتابعه محمد علي مدير المشروع

جانب من تدريبات لعبة رفع الأثقال

جانب من تدريبات لعبة رفع الأثقال