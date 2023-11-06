"شباب أسيوط" تنظم ندوة "لمحة عن 23 يوليو وتاريخ مصر الحديث"

تواصل ادارة التعليم المدنى فعاليات الخطه المحليه حيث نفذت ندوة بعنوان "لمحة عن 23 يوليو وتاريخ مصر الحديث" ضمن ثانى فاعليات الخطه المحليه لادارة التعليم المدنى 2024/2023 بمركز شباب ناصر بأسيوط شارك فيها "50" خمسون شاب وفتاه يمثلون بعض اعضاء الهيئات الشبابيه التابعه لادارة شباب اسيوط

وتهدف الندوه إلي تعزيز الولاء والانتماء وحب الاوطان من خلال الاطلاع على تاريخ الامم والشعوب فمن ليس له ماض ليس له حاضر او مستقبل واطلاع الشباب على تاريخ مصر الحديث منذ الحركة المباركه اى ثوره يوليو التى غير مجرى التاريخ حتى يومنا الحالى

تمحورت الندوة في تعريف 23 يوليو وهى تعد تحرك عسكرى ضد الحكم الملكى قادة الضباط الاحرار بعد ذلك تم اعلان بيان الثورة واهم انجازاتها من النواحى السياسيه ومن النواحى الثقافية ومن النواحى التعليميه ومن النواحى الاقتصاديه والاجتماعيه والعربيه والعالميه

ثم واصل المحاضر حديثه عن ثورات الشعب المصرى عبر التاريخ وصولا الى ثورة 30 يونيو 2013 وهى تعد ثورة تصحيحا لمسار ثورة 25 يناير 2011

وأكد المحاضر على اهمية المشاركه السياسيه للشباب خلال المرحله المقبله للاستحقاق الرئاسى القادم ان شاء الله

حاضر الندوة الدكتور علاء عبدالحفيظ استاذ العلوم السياسيه وعميد كلية التجارة بجامعة اسيوط

جاء ذلك تحت رعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب وتنفيذ كتيبة التعليم المدنى باشراف احمد محمد قطب مدير عام الادارة

جانب من الندوة

جانب من الندوة