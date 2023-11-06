وكيل "شباب أسيوط" يجتمع بمدربي أندية السكان

تم عقد اجتماع بين عادل فؤاد، وكيل مديرية الشباب في أسيوط، ومديرة إدارة الشباب، ومنسق أندية السكان في أسيوط مع مدربي أندية السكان في أسيوط. وذلك لمناقشة خطة العمل خلال شهر نوفمبر وتحديد العوائق والتحديات التي واجهها المدربون خلال شهر أكتوبر الماضي. تضمن الاجتماع أيضًا توزيع خطة تنفيذ أنشطة أندية السكان في مراكز الشباب خلال الشهر.

يجدر بالذكر أن أندية السكان في محافظة أسيوط تحتل المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية وفقًا لمؤشرات الأداء المقدمة من الوزارة ومؤسسة اتجاه وتهدف هذه الأنشطة إلى تنمية المهارات والمواهب لدى الشباب وتعزيز دورهم في مجتمعهم.

تم خلال الاجتماع مناقشة تجارب المدربين خلال شهر أكتوبر والتحديات التي واجهوها في تنفيذ الأنشطة. كما تم استعراض النتائج المحققة وتقييمها، وذلك لتحديد النقاط القوية والضعف في العملية التنفيذية.

وتهدف الخطة لشهر نوفمبر إلى تحسين جودة الأنشطة وتنويعها، من خلال تقديم برامج تدريبية وورش عمل متنوعة في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية. كما سيتم تنظيم فعاليات رياضية وثقافية وفنية تشمل مسابقات وعروض مسرحية ومعارض فنية.

وتأتي هذه الخطة في إطار استمرار جهود الدولة في دعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في الأنشطة الإيجابية. فالشباب هم مستقبل الوطن ويجب توفير الفرص المناسبة لتطوير قدراتهم وإشباع احتياجاتهم.

ونظرًا لنجاح أندية السكان في محافظة أسيوط، فقد تم حصولهم على التصنيف الأعلى بين محافظات الجمهورية. ويعد ذلك تقديرًا للجهود المبذولة من قبل المدربين والإداريين والشباب المشاركين في الأنشطة.

في الختام، يعد هذا الاجتماع فرصة هامة للتواصل وتبادل الخبرات بين المدربين والمسؤولين، ولتحديد الخطط المستقبلية ووضع استراتيجيات التطوير. ونأمل أن تكون النتائج إيجابية وملموسة، حتى يستمر تفوق أندية السكان وتحقيق الأفضلية في مجال الشباب والرياضة.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع