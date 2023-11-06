"التدريب علي مهارات العقد والربطات" برنامج لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين بأسيوط

تواصل مديرية الشباب والرياضة "إدارة الطلائع" تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين فعاليات البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين في المراكز على المستوى المحلي والذي يتم تنفيذه بمشاركة اربع مراكز شباب على مستوى المحافظة هي "ابنوب والفتح والواسطى وصدفا" ومجمع مدارس الرحمة لمدارس حياة كريمة التابع لمؤسسة مصر الخير بمنفلوط

يجري التدريب في المراكز من خلال القادة الكشفيين لـ 200 طليع وطليعه لكل مركز من مراكز الشباب

وفي هذا السياق جاءت فعاليات اليوم من داخل بمجمع مدارس الرحمه التابع لمؤسسة مصر الخير بمنفلوط حيث تم تدريب الطلائع على بعض العقد والربطات باستخدام الحبال ومراجعة ما تم شرحه هذا وتستمر فاعليات البرنامج 3 اشهر بواقع 4 لقاءات اسبوعيا حيث يتم التدريب للمرحلة العمرية من 7 : 12 سنة

يهدف المشروع إلي تدريب الاشبال على مجموعة من الأنشطة المتعددة والمهارات الكشفية الأساسية والعمل على صقل مهاراتهم العلمية والثقافية والذهنية والبدنية وتنمية قدراتهم وإكسابهم خبرات جديدة

والجدير بالذكر أن المشروع ينفذ بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب ومتابعة أحمد عبدالمذكور مدير إدارة الطلائع

جانب من فعاليات البرنامج الكشفي

جانب من فعاليات البرنامج الكشفي