عاجل
الصحة: وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة للعلاج بمصر الإمارات تدعم فلسطين وتُرسل 5 طائرات إلى العريش لإغاثة أهالي غزة وزير الخارجية يعقد اجتماعاً مع مسئول بالاتحاد الأوروبي لمناقشة الأوضاع في غزة إسرائيل تخرج لسانها للعالم وتنشر فيديو قاسي يتعارض مع المواثيق الدولية.. شاهد أستاذ قانون دولي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لسكان قطاع غزة
الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

 السفير صلاح حليمة: العلاقات بين مصر وجنوب السودان قائمة على أساس الشراكة

السفير صلاح حليمة
السفير صلاح حليمة

كشف السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، عن العلاقات بين مصر وجنوب السودان وذلك على خلفية خلال المباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس جنوب السودان "سيلفا كير"، مشددًا على أن العلاقات بين مصر وجنوب السودان تقوم على أساس الشراكة الاستراتيجية.

 العلاقات بين مصر وجنوب السودان 

txt

دبلوماسي سابق: دورنا في السودان لا يقل أهمية عن فلسطين

txt

مقتل أكثر من 20 شخصًا في السودان بعد سقوط قذيفة على سوق أم درمان

وأوضح أن هذا التعاون بين مصر وجنوب السودان يشمل العديد من المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، منوهًا بأن العلاقات بين الدولتين تتسم بالتنامي والتعاظم منذ انفصال جنوب السودان عن السودان، وذلك حسبما جاء في مداخلة هاتفية بـ"إكسترا نيوز".

وأضاف أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت الدعم إلى جنوب السودان في كافة المجالات، مؤكدًا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، لتبين التزامات كل طرف تجاه الطرف الأخر، فيما يتعلق بكافة المسارات الموجودة ضمن المذكرة.

ونوه بأن هذه المذكرة ركزت بشكل كبير على الجانب الاجتماعي المتعلق بالصحة والتعليم وبناء القدرات، مشددًا على أنه حدث نوع من التشاور والتنسيق بين الدولتين في قضايا ذات أهمية بالغة، وعلى رأسهم القضية السودانية، والتطورات المتعلقة بها.

ومن جانبه، أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، 4.5 مليون من الأشقاء من السودان يقيمون في مصر،  يعيشون حياة كاملة ولا يشعرون أنهم غرباء، وكأنهم في بلدهم الأصلي، معقبًا: “نريد أن نعلم أخواتنا السودانيين، أن مصر القديمة قدم التاريخ تجعل الولاء الأوحد للراية الواحدة وللبلد وليس للعائلة والقبلية”.

دورنا في السودان لا يقل أهمية عن دورنا في فلسطين

وأوضح أن اتحاد المستثمرين العرب كلفنا من الجامعة العربية منذ سنوات بتشجيع الاستثمار بجنوب السودان، مشددًا على أن مصر تقدم الكثير لدولة السودان الشقيق، شمالها وجنوبها شرقها وغربها ونرجو منهم النمو والرخاء، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الاثنين. 

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن دورنا في السودان لا يقل أهمية عن دورنا في فلسطين والتي تعد مشاكلها واضحة المعالم، وموضحًا أن هناك عدو محتل يمارس سلطات الاحتلال، ومشكلة شمال السودان، معقبًا: “الجهة الوحيدة تهتف لعالم واحد وهي الجيش الذي انقسم على نفسه ونقدم النُصح والمساعدات لكي نضمن أن البلد الشقيق، يعيش عيشة طيبة، لأن تهديد الأمن السوداني هو تهديد للأمن القومي المصري”.

مواد متعلقة

دبلوماسي سابق: دورنا في السودان لا يقل أهمية عن فلسطين

شاهد.. آخر مستجدات استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية في معبر رفح

دبلوماسي سابق: مصر في قمة تحركاتها ومصالح أمريكا تتآكل الآن

“كأننا عشنا أهوال يوم القيامة”.. أستاذ بجامعة القدس يصف الوضع في غزة

التحالف الوطني: إدخال المساعدات لقطاع غزة شهد انفراجة اليومين الماضيين

محلل فلسطيني: تصريح وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة يشير لاستمرار الحرب على غزة

أستاذ علاقات دولية: مخطط تقسيم غزة وتهجير الفلسطينيين بات واضحًا الآن

اقرأ غدًا بالوفد.. رسالة وفدية إلى مؤتمر القمة العربية بالرياض
الجريدة الورقية