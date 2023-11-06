 السفير صلاح حليمة: العلاقات بين مصر وجنوب السودان قائمة على أساس الشراكة

كشف السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، عن العلاقات بين مصر وجنوب السودان وذلك على خلفية خلال المباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس جنوب السودان "سيلفا كير"، مشددًا على أن العلاقات بين مصر وجنوب السودان تقوم على أساس الشراكة الاستراتيجية.

العلاقات بين مصر وجنوب السودان

وأوضح أن هذا التعاون بين مصر وجنوب السودان يشمل العديد من المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، منوهًا بأن العلاقات بين الدولتين تتسم بالتنامي والتعاظم منذ انفصال جنوب السودان عن السودان، وذلك حسبما جاء في مداخلة هاتفية بـ"إكسترا نيوز".

وأضاف أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت الدعم إلى جنوب السودان في كافة المجالات، مؤكدًا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، لتبين التزامات كل طرف تجاه الطرف الأخر، فيما يتعلق بكافة المسارات الموجودة ضمن المذكرة.

ونوه بأن هذه المذكرة ركزت بشكل كبير على الجانب الاجتماعي المتعلق بالصحة والتعليم وبناء القدرات، مشددًا على أنه حدث نوع من التشاور والتنسيق بين الدولتين في قضايا ذات أهمية بالغة، وعلى رأسهم القضية السودانية، والتطورات المتعلقة بها.

ومن جانبه، أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، 4.5 مليون من الأشقاء من السودان يقيمون في مصر، يعيشون حياة كاملة ولا يشعرون أنهم غرباء، وكأنهم في بلدهم الأصلي، معقبًا: “نريد أن نعلم أخواتنا السودانيين، أن مصر القديمة قدم التاريخ تجعل الولاء الأوحد للراية الواحدة وللبلد وليس للعائلة والقبلية”.

دورنا في السودان لا يقل أهمية عن دورنا في فلسطين

وأوضح أن اتحاد المستثمرين العرب كلفنا من الجامعة العربية منذ سنوات بتشجيع الاستثمار بجنوب السودان، مشددًا على أن مصر تقدم الكثير لدولة السودان الشقيق، شمالها وجنوبها شرقها وغربها ونرجو منهم النمو والرخاء، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الاثنين.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن دورنا في السودان لا يقل أهمية عن دورنا في فلسطين والتي تعد مشاكلها واضحة المعالم، وموضحًا أن هناك عدو محتل يمارس سلطات الاحتلال، ومشكلة شمال السودان، معقبًا: “الجهة الوحيدة تهتف لعالم واحد وهي الجيش الذي انقسم على نفسه ونقدم النُصح والمساعدات لكي نضمن أن البلد الشقيق، يعيش عيشة طيبة، لأن تهديد الأمن السوداني هو تهديد للأمن القومي المصري”.