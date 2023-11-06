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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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دبلوماسي سابق: دورنا في السودان لا يقل أهمية عن فلسطين

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، 4.5 مليون من الأشقاء من السودان يقيمون في مصر،  يعيشون حياة كاملة ولا يشعرون أنهم غرباء، وكأنهم في بلدهم الأصلي، معقبًا: “نريد أن نعلم أخواتنا السودانيين، أن مصر القديمة قدم التاريخ تجعل الولاء الأوحد للراية الواحدة وللبلد وليس للعائلة والقبلية”.

دورنا في السودان لا يقل أهمية عن دورنا في فلسطين

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كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جنوب السودان

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السيسي: استعرضت مع رئيس جنوب السودان التطورات الخاصة بقضية سد النهضة (شاهد)

 

وأوضح أن اتحاد المستثمرين العرب كلفنا من الجامعة العربية منذ سنوات بتشجيع الاستثمار بجنوب السودان، مشددًا على أن مصر تقدم الكثير لدولة السودان الشقيق، شمالها وجنوبها شرقها وغربها ونرجو منهم النمو والرخاء، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الاثنين. 

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن دورنا في السودان لا يقل أهمية عن دورنا في فلسطين والتي تعد مشاكلها واضحة المعالم، وموضحًا أن هناك عدو محتل يمارس سلطات الاحتلال، ومشكلة شمال السودان، معقبًا: “الجهة الوحيدة تهتف لعالم واحد وهي الجيش الذي انقسم على نفسه ونقدم النُصح والمساعدات لكي نضمن أن البلد الشقيق، يعيش عيشة طيبة، لأن تهديد الأمن السوداني هو تهديد للأمن القومي المصري”.

 


وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تناول خلال المباحثات مع رئيس جنوب السودان "سيلفا كير"، تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري وجهودنا المشتركة لتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل.

وشدد  “السيسي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجنوب سوداني، اليوم الإثنين،  على رؤية مصر المستندة إلى أن نهر النيل يجب أن يكون مصدراً للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل، كما استعرضا التطورات الخاصة بقضية سد النهضة ومسار المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، نظيره سيلفا كير رئيس جنوب السودان، في قصر الاتحادية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس سيلفا كير، وعزفت الفرقة الموسيقية العسكرية، السلام الوطني لمصر وجنوب السودان، كما تفقد الزعيمان حرس الشرف.

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