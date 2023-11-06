فريق مسرحية "الأراجوز صانع الحكايا" بأسيوط يشارك في مهرجان مسرح الطفل بتونس

فريق مسرحية "الاراجوز صانع الحكايا" من محافظة أسيوط شارك في الفعاليات الدولية لمهرجان مسرح الطفل بتونس خلال فعاليات اليوم الثالث من الدورة العاشرة من المهرجان الدولي لمسرح الطفل بتونس.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين" عن مشاركة الفريق الفائز بمسابقة Talent بالعربي بمجال المسرح في فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي لمسرح الطفل بتونس

تعد هذه المسرحية واحدة من الأعمال المميزة التي تم اختيارها من قبل الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين للمشاركة في هذا الحدث المهم.

مسرحية "الاراجوز صانع الحكايا" تتحدث عن قصة فنان مسرح العرائس يدعى الاراجوز، الذي يقوم بإبهار الجمهور بموهبته في صناعة الحكايات وإحضارها إلى الحياة. تدور الأحداث في بيئة سحرية ومليئة بالمفاجآت، حيث يتعاون الاراجوز مع شخصيات متنوعة لتقديم عروض ممتعة ومسلية للأطفال.

تميزت مسرحية "الاراجوز صانع الحكايا" بالابتكار والتصميم المبدع، حيث استخدمت العروض المسرحية والعرائس والمؤثرات الصوتية والمرئية بشكل ممتاز لخلق تجربة مشاهدة فريدة وممتعة. نالت المسرحية استحسان الجمهور وحازت على المركز الأول في مسابقة Talent بالعربي.

مشاركة فريق مسرحية "الاراجوز صانع الحكايا" في المهرجان الدولي لمسرح الطفل بتونس ليست فقط فرصة للتعريف بالعمل المسرحي المبدع، ولكنها أيضًا فرصة للاندماج في بيئة ثقافية وفنية دولية وتبادل الخبرات مع الفرق الأخرى.

يهدف هذا المهرجان إلى دعم وتعزيز المسرح الهادف للأطفال وتشجيع الابتكار والإبداع في هذا المجال. ومن المتوقع أن يشهد المهرجان حضورًا كبيرًا من الجمهور والفرق المشاركة من مختلف البلدان، مما يجعله فرصة لا تعوض لتبادل الأفكار والتجارب وإثراء العروض المسرحية المقدمة.

من المؤكد أن مسرحية "الاراجوز صانع الحكايا" ستلفت الأنظار خلال مشاركتها في هذا المهرجان الدولي، وستكون فخرًا لمحافظة أسيوط ومصر باعتبارها مشروعًا ملهمًا يعكس قدراتنا الفنية والمواهب المسرحية الواعدة. نتمنى للفريق التوفيق في مشاركتهم ونجاح عروضهم المسرحية في المهرجان.

وتميزت المسرحية بأداء متميز من قبل فرقة المسرح الحكواتي الشبابية التابعة لمحافظة أسيوط. تعتبر هذه المسرحية من الإنتاجات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الثقافة المحلية وتعريف الجمهور بالتراث الفولكلوري والحكايات الشعبية للمنطقة.

تشتهر محافظة أسيوط بتراثها الغني والمتنوع، وتعتبر واحدة من أهم المحافظات الثقافية في مصر. وتأتي هذه المسرحية ضمن سلسلة فعاليات المهرجان التي تهدف إلى تسليط الضوء على التراث الثقافي المشترك بين الدول المشاركة.

وبالإضافة إلى ذلك، قدم المهرجان أيضًا فعاليات متنوعة تشمل الفنون الشعبية والموسيقى التقليدية للدول المشاركة. وقد حظيت فعاليات اليوم الثالث بتفاعل كبير من الجمهور، حيث تجمع عدد كبير من الأشخاص للاستمتاع بالعروض المسرحية وتجربة التراث الثقافي المختلف.

وتأتي مشاركة دولة فلسطين في المهرجان كتعبير عن التضامن والتعاون بين الشعوب العربية، وفي إطار الحفاظ على التراث الثقافي العربي المشترك. وتمثل هذه المشاركة فرصة للتعرف على الثقافة الفلسطينية وتبادل الخبرات والمعارف بين الفنانين والفرق المشاركة.

ويعكس مشاركة مصر في المهرجان التزامها بدعم الثقافة والفنون، وتعزيز العلاقات الثقافية بين الدول العربية. وتمثل هذه المسرحية فخرًا للمحافظة وإبراز للمواهب المحلية وتعزيز الثقافة المصرية الأصيلة.

من جانبها، تعكس مشاركة الجزائر وليبيا في المهرجان الترابط الثقافي والفني بين الدول العربية، وتسهم في تبادل الخبرات والتعاون في مجال الفنون المسرحية. وتعد هذه المهرجانات فرصة للتعرف على التراث والثقافات المختلفة وتعزيز التواصل والتفاهم بين الدول العربية.

جانب من العرض المسرحي

جانب من العرض المسرحي