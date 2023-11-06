معلومات عن الدليل الإرشادي لإدارة أملاك الري

الدليل الإرشادي هو دليل تم إعداده من قبل وزارة الموارد المائية والري في مصر، ويهدف إلى تنظيم إدارة أملاك الوزارة بشكل فعال ومستدام، ويستند الدليل إلى قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، والقوانين المُتعلقة بإدارة الأملاك فى الدولة.

أهمية الدليل

يُعد الدليل الإرشادي لإدارة أملاك الري أداة مهمة لتنظيم إدارة أملاك الوزارة بشكل فعال ومستدام. ويستفيد من الدليل مختلف الجهات المعنية بأملاك الوزارة، بما في ذلك الجهات الحكومية والعامة والمستثمرين.

أهداف الدليل

تحقيق الإدارة المثلى لأملاك الوزارة.

توفير المعلومات والإجراءات اللازمة للتعامل مع أملاك الوزارة.

تيسير إجراءات التعامل مع أملاك الوزارة للجهات الحكومية والعامة والمستثمرين.

محتويات الدليل:

يتضمن الدليل مقدمة عن أملاك الوزارة، وآليات التعامل معها، وإجراءات المزاد، وبروتوكولات التعاون.

أملاك وزارة الري:

أراضى طرح النهر

جسور نهر النيل وفرعيه

جسور الترع والمصارف

مُتخلفات الترع والمصارف

المباني الإدارية ومبانى السكن الإداري والإستراحات ومساكن البحارة

مخرات الوديان والسيول التابعة للوزارة

محطات الطلمبات

وغيرها من الأملاك

آليات التعامل مع أملاك الوزارة

آليات التعامل مع أملاك الوزارة وهي كالتالي:

الترخيص بحق الانتفاع

العهد بالإشراف

التصرف

إجراءات المزاد

يتضمن الدليل إجراءات المزاد كأحد الوسائل القانونية التي نص عليها قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018.

بروتوكولات التعاون

يتضمن الدليل بروتوكولات التعاون كأحد صور الإنتفاع بأملاك الوزارة بالشراكة مع جهات حكومية أخرى.