وكيل الشباب بأسيوط يشهد انطلاق حملة تعزيز المشاركة السياسية

شهد الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط ،وسط جمع غفير من كافة الكيانات الشبابية انطلاق حملة تعزيز المشاركة السياسية ،التي أطلقت الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة وتحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أشار جاد أن المشاركة السياسية تشير إلى تعزيز وتعميق مشاركة المواطنين في عمليات صنع القرار السياسي والمشاركة في الحياة السياسية لبلدهم

و تعتبر المشاركة السياسية أساسية في الديمقراطية حيث يتمكن المواطنون من التعبير عن آرائهم ومصالحهم والمشاركة في تشكيل سياسات الحكومة واتخاذ القرارات المؤثرة على حياتهم وتعزيز المشاركة السياسية يساهم في بناء مجتمع ديمقراطي قوي ومستدام حيث يكون المواطنون شركاء فعّالين في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم ومجتمعهم وإنها فرصة للشباب للمساهمة في بناء مستقبل بلدهم وتحقيق تغيير إيجابي في المجتمع.

تهدف حملة تعزيز المشاركة السياسية إلى زيادة الوعي السياسي بين الشباب وتشجيعهم على الاهتمام بالشأن العام والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية. يتم تنفيذ الحملة عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج التوعوية، بما في ذلك المحاضرات وورش العمل والمنتديات والحوارات. كما يتم توفير الموارد والتوجيهات للشباب لمساعدتهم على فهم العملية السياسية وكيفية المشاركة فيها.

يعتبر الدكتور علاء جاد أن هذه الحملة تعد فرصة ثمينة للشباب للخروج من الظل وأن يصبحوا جزءًا فعالًا في المجتمع السياسي. ويشجع الشباب على التحلي بالحضور والتفاعل خلال الفعاليات والنقاشات وتبادل الآراء والأفكار. يؤمن أن الشباب لديهم القدرة على تغيير الواقع وتحقيق التغيير الذي يرغبون فيه من خلال المشاركة السياسية.

تعتبر مشاركة الشباب السياسية أمرًا حيويًا لتحقيق التقدم والاستقرار في المجتمعات. إنها منصة لمناقشة القضايا الهامة وتقديم الأفكار المبتكرة والحلول المبدعة. بالاستماع إلى آراء الشباب وتلبية احتياجاتهم، يمكن للحكومات تصميم سياسات وبرامج تعكس طموحاتهم وضمان مستقبل واعد للبلد.

لذا، يجب على الشباب أن يتحلى بالثقة في قدراتهم وأن يشعروا بأن صوتهم مهم ويمكنهم إحداث فرق. يجب على الحكومات والمنظمات المعنية بالشباب أن توفر الدعم اللازم والفرص المناسبة للشباب للمشاركة السياسية وتحقيق طموحاتهم.

في النهاية، إن الشباب هم المستقبل والقوة الدافعة للتغيير. إذا تمكنوا من المشاركة السياسية بشكل فعال ومستدام، فإنهم قادرون على بناء عالم أفضل وأكثر عدالة، حيث يتم تحقيق الديمقراطية ويتم تلبية احتياجات الشباب وطموحاتهم.

جانب من انطلاق حملة