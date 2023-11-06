أعضاء النادى الثقافى بحى السلام فى زيارة لمركز التنمية الشبابية بمنفلوط

نفذ مركز شباب حى السلام بادارة منفلوط زياره تفقدية لمركز التنمية الشبابية بمنفلوط ضمن خطة النادى الثقافى لشهر أكتوبر بمركز شباب حى السلام بحضور عدد 20 شاب وفتاه من أعضاء النادي

حيث قام أعضاء النادى الثقافى بتفقد مركز التنمية الشبابية والذى يعدصرحا رياضيا يضم العديد من الملاعب والأبنية والصالات الرياضية التى تم تجهيزها بأحدث الادوات،كما قام مدير المركز بمصاحبة الفريق واوضح أهم الخدمات والأنشطة والفعاليات التى يقدمها المكان لجميع فئات المجتمع

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنظيم العديد من الأنشطة التى من شأنها تنمية المهارات الثقافية والرياضية والعلمية وغيرها من المجالات لدى الشباب والنشئ ،وتعمل مراكز الشباب على تجسيد هذه البرامج على أرض الواقع بأعتبارها مراكز خدمة مجتمعية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة، ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة