اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية بنادى بترول أسيوط

أعلنت اللجنه المشرفة على الجمعية العمومية المنعقدة في نادي بترول أسيوط لمناقشة الميزانية والحساب الختامى وباقى بنود جدول الأعمال المعلن وفق الإجراءات القانونية الصحيحة

برئاسة المستشار أحمد محمود ثابت نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وبحضور الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط وأحمد السويفى وكيل المديرية للرياضة ومحمد السباعي مدير الهيئات وأعضاء اللجنة الفرعية خالد عوض عضو هيئات ومحمد رشاد عضو هيئات ومحمود حسين عضو هيئات ومحمود انور توثيق ومتابعة عدد الذين لهم حق الحضور 1698عضو وعدد الأعضاء اللي حضروا 401 عضو وبذلك يكتمل النصاب القانوني الجمعية.

وعند البدء في الاجتماع لمناقشه جدول الأعمال لم يكتمل النصاب القانوني لصحه الاجتماع وجاءت القرارات يفوض مجلس الادارة في قرارات الجمعيه العمومية ماعدا بند الميزانيه والحساب الختامي فيرسل للجهه الاداريه لارساله للجهاز المركزي للمحاسبات

الجدير بالذكر أن العملية الإنتخابية بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا وانتهت عملية التصويت في تمام السابعة مساءا

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإنعقاد الجمعيات العمومية للأندية طبقا للائحة النظام الاساسى للأندية الرياضية وتحت إشراف الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة ،ومتابعة أحمد السويفى وكيل المديرية للرياضة

جانب من اعمال الجمعية العمومية

جانب من اعمال الجمعية العمومية