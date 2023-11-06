بين الأكشن والرومانسي .. 5 أفلام على شاشات السينما في ديسمبر

انتهي عدد من النجوم خلال الفترة الماضية من تصوير أفلامهم السينمائية ، إذ استقرت شركات الإنتاج على شهر ديسمبر لطرح عدد من الأفلام مابين الكوميدي، والأكشن والرمانسي، وتستعرض بوابة الوفد أبرز الأفلام المقرر طرحها خلال ديسمبر المقبل.

"شماريخ" لـ أسرياسين وأمينة خليل

بعد عدة تأجيلات تعرض لها فيلم "شماريخ" استقر صناع العمل على طرحه خلال الشهر المقبل وبالتحديد يوم 13 ديسمبر، لينافس على صدارة الشباك وسط مجموعة قوية من الأفلام.

فيلم "شماريخ" تدورأحداثه في إطار تشويقي أكشن، العمل من بطولة كل من آسر ياسين ، أمينة خليل ، محمد ثروت، مصطفي درويش ، سالي حماد ، خالد الصاوي، أدم الشرقاوي، وهدي المفتي، وعدد من النجوم الفيلم من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

"أبو نسب" لـ محمد عادل إمام و ياسمين صبري

يتسعد فريق فيلم أبو نسب عرض العمل قريبًأ، على شاشات السنما خلال الأيام المقبلة ،الفيلم في إطار أكشن عاطفي.

إذ يعيش النجم محمد إمام والنجمة ياسمين صبري، قصة حب خلال أحداث فيلم أبو نسب، مع تعرضهما لمواقف كوميدية تجمع بين الرمانسية والأكشن، ومن المقررعرضه في شهر ديسمبر المقبل، ويشاركهما بطولته ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم شيكو، ماجد المصري، شيرين رضا، وصلاح عبدالله، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

"عصابة عظيمة" لـ إسعاد يونس وكريم عفيفي

وتتقارب النجمة الكبيرة إسعاد يونس على الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم عصابة عظيمة، حيث تشارك الفنانة بالتمثيل والغناء، وتجسد شخصية والدة النجم الكوميدي كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، وتحاول مع فريق الفيلم استرداد حقهم من خلال تشكيل عصابة . ويستعد فريق العمل طرح الفيلم في شهر ديسمبر المقبل.

ويشارك في البطولة كل من كريم عفيفي، محمد محمود، رنا الرئيس وعدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان.

"سنة أولى خطف" لـ بيومي فؤاد ومي كساب

طرحت الشركة المنتجة لفيلم سنة أولى خطف البوستر الدعائي للعمل قبل ساعات ، وذلك تمهيدا لطرحه في دورالعرض خلال الأيام القليلة القادمة.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي ، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة ، منها انشغال الأباء عن أبنائهم ، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر عالي من الغباء ، مما يخلق حالة من الكوميدية على أحداث الفيلم .

فيلم سنة أول خطف " من تأليف باسل مجدي وأخراج أسامة عمر ، وهو من بطولة كل من النجم بيومي فؤاد ، ومي كساب ، أحمد فتحي ،أحمد صبام، وياسر الطوبجي، وعلي غالب، وإسماعيل فرغلي، ونورين كريم، وحسن عيد، وصباح جميل، ونوليا مصطفى، ونائلة عارف، وإيمان يوسف وعصام شاهين.

"أنا وابن خالتي" لـ بيومي فؤاد وسيد رجب

انتهي فريق عمل فيلم "أنا وابن خالتى" من اللمسات النهائية لطرحه في دور العرض قريبًا ، وتحديداً يوم 13 ديسمبر المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، والعمل بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، ميمي جمال، هنادي مهنا، ومن تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد صالح.