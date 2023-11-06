دعاء المظلوم والمقهور مستجاب، والظلم هو شرك عظيم ويعد من كبائر الذنوب، لا توجد ديانة مسلمة أو مسيحية بمذاهبها المختلفة تحث على الظلم فهو أمر منبوذ ومكروه وغير مقبول ووعيد الله لصاحبه شديد يوم القيامة، وعلمنا النبي كلمات نكررها عند الكرب «لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ»، دعاء المظلوم والمقهور دعوته لا تُرد.

دعاء المظلوم والمقهور يقول فيه اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرا أنت وليّه، اللهم فرج همي وضيقي وكربى وارفع الظلم عني وعن كل مظلوم يا رب واجبر يا الله بالمنكسر قلوبهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيمن أذاني اللهم بحق جاهك وجلالك وعزتك وعظمتك التي يهتز لها الكون اسألك بعزتك التي يهتز لها العرش ومن حوله اللهم انصرني على من ظلمني اللهم أنك لا ترضى الظلم لعبادتك اللهم أنك وعدتنا ألا ترد للمظلوم فأنت العدل والعدل قد سميت به نفسك اللهم انصرني على من ظلمني، ألا أن نصر الله قريب سبحانه وتعالى وأفوض أمري إلى الله من ظن أن الباطل سينتصر على الحق فقد أساء الظن بالله، اللهم إنه ظلمنا وقهرنا وأبكانا فأنت كفيلنا وحسبنا.



