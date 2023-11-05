بنك القاهرة يقدم عروضاً مجانية بمناسبة اليوم العالمى للادخار

أطلق بنك القاهرة، مجموعة من العروض التحفيزية للعملاء، تزامنًا مع فعاليات الشمول المالى للاحتفال باليوم العالمى للادخار خلال الفترة من 15 وحتى 31 أكتوبر 2023 تحت رعاية البنك المركزى، ومن أبرز تلك المزايا فتح حسابات وفـر الادخارى والجارى للأفراد وأصحاب النشاط الاقتصادى من خلال الرقم القومى فقط، بالإضافة إلى حساب وفر بيزنس للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر غير المكتمل مستنداتها، وتتميز حسابات وفـر بالإصدار المجانى وبدون حد أدنى، ووصل عدد عملاء حسابات وفر للشمول المالى إلى أكثر من 60 ألف عميل منذ إصدارها فى يناير 2022 وحتى نهاية سبتمبر 2023.

وتشمل المزايا المقدمة خلال فعاليات الحملة إتاحة إصدار بطاقة ميزة للخصم المباشر مجانًا لحسابات وفر (الادخاري/ الجاري)، بالإضافة إلى الإعفاء من مصاريف الإصدار لبطاقات المدفوعة مقدمًا وبطاقة ميزة للحوالات والإصدار المجانى لمحفظة قاهرة كاش وخدمة الإنترنت/ الموبايل البنكى، فضلًا عن حرص البنك على التوعية والتثقيف المالى والتعريف بأهمية الخدمات المالية سواء داخل الفروع أو من خلال تواجده بالعديد من المواقع الخارجية كالجامعات ومراكز الشباب.

وقال بنك القاهرة إنه يحرص على المشاركة فى كافة الفعاليات التى ينظمها البنك المركزى المصرى تحقيقًا لأهداف الشمول المالى وتعزيز ثقافة الادخار لمختلف شرائح المجتمع وخاصة الشباب والمرأة بما يتناسب مع توجهات الدولة فى هذا المجال وهو ما تعززه أيضاً باقة الخدمات والمنتجات الرقمية التى يطرحها البنك للعملاء، حيث وصلت نسبة الشمول المالى فى مصر إلى 67.3% تقريبًا بنهاية يونية 2023.

كلام الصورة: بنك القاهرة يتواصل مع المواطنين فى اليوم العالمى للادخار