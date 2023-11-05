شارك الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،فى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل و الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من اصحاب المعالى الوزراء النقل بالدول العربية والافريقية، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى مسئولي وزارة النقل. بمشاركة 350 شركة من حوالي 50 دولة.

توطين صناعة وسائل النقل في مصر

وتقام فعاليات الدورة الخامسة خلال الفترة من 5 حتي 8 نوفمبر الجاري والمقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر"، ويحظى المعرض بمشاركة عالمية واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

الأكاديمية العربية تشارك في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي TransMEA2023

الأكاديمية العربية تشارك في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي TransMEA2023

الأكاديمية العربية تشارك في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي TransMEA2023

الأكاديمية العربية تشارك في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي TransMEA2023

الأكاديمية العربية تشارك في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي TransMEA2023

الأكاديمية العربية تشارك في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي TransMEA2023

الأكاديمية العربية تشارك في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي TransMEA2023

الأكاديمية العربية تشارك في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي TransMEA2023

وقد شاركت الأكاديمية العربية فى المعرض من خلال عرض لأنشطتها المختلفة بحضور لفيف من العمداء ومراكز المسئولية والطلاب من مختلف الكليات.