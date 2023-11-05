ليفربول يتعادل بصعوبة مع لوتون برأسية "لويس دياز"

تعادل ليفربول بصعوبة مع لوتون تاون بهدف لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما على على ملعب الأخير في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

سجل تاهيت تشونج لاعب لوتون تاون في الدقيقة 80، بعد هجمة مرتدة سريعة لصالح أصحاب الأرض بدأها باركلي ومررها إلى عيسى كابوري الذي يرسل الكرة إلى تشونج ليسكنها في شباك ليفربول.

قبل أن أحرز لويس دياز هدف التعادل بعد كرة عرضية مميزة من إليوت ليضربها لويس دياز رأسية في شباك لوتون، ليعود الريدز في النتيجة.

وحرص لويس دياز على دعم والده الذي تم اختطافه خلال الفترة الماضية في كولومبيا من أحد العصابات، وعاد اللاعب منذ أيام إلى النادي الإنجليزي بعد سفره إلى كولومبيا.

وظهر دياز بعد تسجيله الهدف بـ تيشيرت مكتوب عليه "الحرية لوالدي"، في إشارة لدعم والده الذي يعيش فترة صعبة بعد اختطافه ووالدته لكن العصابة كانت أطلقت سراح “والدة” دياز.

وحرص يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ولاعبي الفريق على دعم دياز بعد نهاية اللقاء.

وكان الشوط الأول ممل إلى حد كبير ولم يشهد خطورة كبيرة سوى في هجمة لليفربول بأقدام جوتا الذي سدد كرة لكن حارس لوتون تصدى لها، وفرصة وحيدة لأصحاب الأرض لكنها لم تسكن الشباك، وكان محمد صلاح سدد كرة بشكل ضعيف بعيدة فوق المرمى بأمتار كثيرة.

وفي الدقيقة 70 أهدر نونيز فرصة ذهبية لصالح ليفربول بعد تمريرة من صلاح إلى اللاعب الأوروجوياني الذي يسدد الكرة فوق المرمى بغرابة شديدة رغم أنه كان بجوار المرمى مباشرا.

ونجح تشونج في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 80 قبل أن يدرك ليفربول التعادل قبل نهاية اللقاء برأسية دياز.

رفع ليفربول رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما رفع لوتون رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع عشر.