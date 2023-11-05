محمد سلام وجه رسالة لـ أمير كرارة: حقك عليا يا باشا مصر

أعتذر الفنان محمد سلام للفنان أمير كرارة بعدما انتشرت شائعات أنه قام بالاستغناء عن "محمد سلام" من مسلسله "بيت الرفاعي" الذي يخوض به السباق الرمضاني 2024 القادم.

نشر محمد سلام عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلاً: "أن كل هذه الأخبار غير صحيحة وأنه لم يرشح من البداية للمسلسل".

تصريحات محمد سلام

وعلق محمد سلام: "لا أساس من الصحة لهذا الخبر المتداول، من البداية لم يتم ترشيحي في مسلسل بيت الرفاعي حتى يقوموا باستبعادي، اتق الله ياللي بتروج الإشاعات وبتعمل فتنة".

أضاف محمد سلام: "حقك عليا يا باشا مصر وبعتذر عن أي إساءة اتوجهتلك".

من ناحية أخري، وجه اعتذارا للمنتج أحمد الجنايني بعد انتشار أخبار عن فسخ تعاقده معه على فيلم كان يشارك به، قائلاً: "لم يتم إلغاء التعاقد مع المنتج أحمد الجنايني لكل واحد بينزل خبر ملوش أساس من الصحة اتق الله، بعتذر ليك يا جينو على أي إساءة اتوجهتلك بسبب الخبر ده".

تصريحات محمد سلام

وكان الفنان أمير كرارة نفى الأخبار التي انتشرت عن استبعاده للفنان محمد سلام من مسلسله "بيت الرفاعي" الذي يشارك به في رمضان 2024.

ونشر أمير كرارة صورة لخبر انتشر عن اتخاذه لقرار استبعاد محمد سلام واختيار الفنان أحمد رزق ليكون بدلا منه في المسلسل وكتب: "الخبر دا كدب ولا ليه أساس من الصحة موقع رخيص وقلة آدب وكومنتات رخيصة من الناس لعدم الثقه واحترام أولاد بلدهم اتقوا الله ياللي بتصدقوا أي حاجة عيب".

أمير كرارة

وخلال الأيام الماضية انتشرت الكثير من الشائعات حول خسارة محمد سلام لأدوار كان سيشارك بها بعدما انسحب من مسرحية "زواج اصطناعي" التي عرضت في موسم الرياض.

وكان محمد سلام نشر فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلاً،: "إنه توقع أن يتم إلغاء موسم الرياض بسبب الأحداث التي تشهدها غزة، بعد قرار إلغاء مهرجانات كبيرة مثل القاهرة السينمائي والجونة، لكن لم يحدث فاضطر الاعتذار عن السفر، لأنه لن يستطيع أن يقدم كوميديا ورقص، تزامنا مع ما تشهده فلسطين من أحداث مؤسفة".

وأوضح أنه شعر لو فعل ذلك كأنه يساهم في قتلهم أيضا، وهو ما رفضه تماما، رغم يقينه أن القرار قد يأتي بنتائج عكسية له، ويؤثر على عمله ودخله فيما بعد، لكنه أصر، وقال: "مش هموت من الجوع".

مسرحية زواج اصطناعي

أبطال مسرحية زواج اصطناعي

مسرحية "زواج اصطناعي" بطولة مي عز الدين، ومحمد أنور، بديلا لمحمد سلام، وبيومي فؤاد ودنيا المصري ومصطفى غريب وإيمان السيد وسليمان عيد.