لوتون يباغت ليفربول بهدف التقدم

أحرز لوتون تاون هدف التقدم أمام ليفربول لتصبح النتيجة 1-0 لصالح أصحاب الأرض في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل تاهيت تشونج لاعب لوتون تاون في الدقيقة 80، بعد هجمة مرتدة سريعة لصالح أصحاب الأرض بدأها باركلي ومررها إلى عيسى كابوري الذي يرسل الكرة إلى تشونج ليسكنها في شباك ليفربول.

تشكيل ليفربول أمام لوتون:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: جو جوميز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتيه، ترينت أرنولند

في خط الوسط: دومينيك سبوزولاي، أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافنبيرش

في الهجوم: ديوجو جوتا، نونيز، محمد صلاح.

على دكة البدلاء: كيليهر، تسيميكاسس، جويل ماتيب، كونساه، واتارو إندو، هارفي إليوت، بن دوك، كودي جاكبو، لويس دياز.