دبوماسي سابق: الغرب بقيادة أمريكا متواطئة مع إسرائيل فى حربها ضد غزة

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن للدولة المصرية دور كبير في تقديم الدعم والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، وذلك بالتزمن مع ما تتعرض له غزة من القصف الإسرائيلي المستمر خلال الـ30 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأشار إلى أن دول الغرب بقيادة أمريكا متواطئة مع إسرائيل في هذه الحرب، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد.



ونوه بأنه عندما نتحدث عن الأوضاع الراهنة يجب أن ننظر إلى المشهد الإقليمي بصورة مكتملة، وأن لا نتحدث فقط عن غزة وإنما لا بد أن نتحدث عن فلسطين المحتلة بأكملها، مشيرًا إلى أن الصورة تبدو تعكس الواقع أن إسرائيل لا تنتقم فقط لفشلها الذريع السياسي والأمني والاستخباراتي يوم 7 أكتوبر.

وتابع: “إسرائيل تمضي قدمًا في تنفيذ الخطة الصهيونية للسيطرة على كامل الضفة الغربية، وفصل قطاع غزة عن الضفة، وإلقاء مسئولية قطاع غزة على مصر”.



