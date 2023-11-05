استمرار المظاهرات المؤيدة لفلسطين بلندن.. وإسرائيل تشحن وسائل الإعلام ضدها

تجمهر الآلاف من مناهضي الهجمات البربرية التي تشنها القوات الصهيونية الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة بالمملكة المتحدة، للمرة الثانية خلال أسبوع.

وشحذ الكيان الصهيوني قنواتها ووسائل الإعلام بالمملكة المتحدة لتبرير استهدافها المدنيين بقطاع غزة بحجة استهداف حماس للمئات من مستوطني الكيان وخطف آخرين.

ورفع المتظاهرون شعار "من النهر إلى البحر فلسطين ستكون حرة" - والذي اعتبرته الصحيفة دعوة للقضاء على إسرائيلية فيما أدلت الشرطة بتصريح جاء فيه إنها تجري "تحقيقات نشطة" لتحديد المسؤولين.

وشوهدت اللافتة في ميدان الطرف الأغر حيث وضع المتظاهرون العشرات من الدمى التي تصور الأطفال القتلى.

ةكلنت وزارة الصحة في غزة قد أفادت أن 9500 شخص قتلوا في الهجمات الانتقامية الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي، بما في ذلك أكثر من 3700 شاب.

وانطلقت المسيرات المؤيدة لفلسطين في 40 بلدة ومدينة في جميع أنحاء المملكة المتحدة – حيث سار الآلاف للمطالبة بوقف إطلاق النار.

وقالت شرطة العاصمة إنها اعتقلت 3 أشخاص على الأقل بجوار سيرك بيكاديللي بلندن، كما اعتقلت 8 أشخاص في أماكن أخرى بالعاصمة.