إطلاق أولي فعاليات المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض التغذية بالبحيرة

أكد يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن المديرية أطلقت أولى فاعليات المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية (الأنيميا - السمنة – التقزم ) لطلاب المرحلة الابتدائية بالمدارس، وذلك من خلال عدد من الندوات التثقيفية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، معهد التغذية، والهيئة العامة للتأمين الصحي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع- نائب محافظ البحيرة، وفي إطار اهتمام الدولة بصحة الطفل ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

وتم تنفيذ اليوم الأول للمبادرة تحت شعار " حملة تغذية أطفالنا مسئولية الجميع" وذلك بمدرسة أحمد عرابي الإبتدائية بدمنهور والتي تهدف إلى فحص وعلاج أمراض سوء التغذية للتلاميذ بمختلف المدارس، حيث تم توزيع مجموعة استبيانات للمعلمين وأولياء الأمور، لحصر بعض المعلومات عن كيفية تناول الغذاء الصحي وعدد الوجبات اليومية التي تقدم للأطفال وكذلك مكونات الوجبات.

وتستمر المبادرة علي مدار خمس أيام بإدارات بندر دمنهور بمدرسة أحمد عرابي، مركز دمنهور بمدرسة أبوبكر الصديق، المحمودية بمدرسة بني المحمودية، الرحمانيه بمدرسة الرحمانية الجديدة، أبوحمص بمدرسة أبوحمص الرسمية المتميزة لغات.