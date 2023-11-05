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الأحد 05 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نانت يخسر أمام ريمس بمشاركة مصطفى محمد "الغاضب"

مصطفى محمد لاعب نانت
مصطفى محمد لاعب نانت يخسر أمام ريمس

سقط نانت أمام ستاد ريمس بهدف نظيف في المباراة التي جمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب الأول في الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي الممتاز.

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مصطفي محمد يقود تشكيل نانت المتوقع لمواجهة ريمس الليلة

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نانت بقيادة مصطفي محمد يواجه ريمس الليلة.. تعرف علي الموعد

 

وشهد اللقاء مشاركة مصطفى محمد أساسيا منذ بداية اللقاء حتى قرر المدرب إستبداله في الدقيقة 66 وإشراك ماتياس بدلا منه.

سجل جونيا إتو لاعب ريمس هدف الفوز لفريقه والوحيد في اللقاء، ليحصد الضيوف الثلاث نقاط.

توقف رصيد نانت عند 14 نقطة في المركز الثامن، فيما يرتفع رصيده ريمس إلى 20 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

وكان مصطفى محمد أعرب عن غضبه بعد خروجه خلال اللقاء، وذهب إلى غرفة تغيير الملابس بعد خروجه، ولم يتواجد على مقاعد البدلاء.

 

 

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